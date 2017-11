Santé : l'OMS appelle à un usage responsable et éclairé des antibiotiques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne l’importance de demander conseil à un professionnel de santé qualifié avant de prendre des antibiotiques.

« Les antibiotiques sont une ressource précieuse et il est donc important de bénéficier du juste conseil avant de les prendre », souligne l’OMS dans un communiqué publié lundi à l’occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques (13 au 19 novembre 2017).

Pour l’Organisation dont le siège est à Genève, un usage responsable de ces médicaments garantit aux individus qu’ils bénéficient du meilleur traitement et contribue également à réduire la menace de résistance.

La résistance aux antibiotiques atteint des niveaux dangereux partout dans le monde et compromet la capacité à traiter les maladies infectieuses courantes. Pour plusieurs infections affectant l’homme – comme la pneumonie, la tuberculose, la septicémie et la gonorrhée – ou l’animal, le traitement devient plus difficile, voire impossible parfois, du fait de la perte d’efficacité des antibiotiques.

« Le problème de la résistance aux antibiotiques est une crise mondiale que nous ne pouvons ignorer » a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, dans un communiqué publié vendredi. « Si nous ne nous attaquons pas à cette menace par une puissante action coordonnée, la résistance aux antimicrobiens nous ramènera à ce temps où les gens craignaient les infections les plus courantes et risquaient leur vie pour des interventions chirurgicales mineures », a-t-il prévenu.

La Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques a pour objectif de faire de la résistance aux antibiotiques un problème sanitaire reconnu dans le monde entier. Elle vise également à sensibiliser le public à la nécessité de préserver l’action des antibiotiques au moyen d’un usage approprié.

Pour l’OMS, une utilisation responsable des antibiotiques est de la responsabilité de tous. « Toutes les personnes, au niveau individuel, les professionnels de la santé et de l’agriculture et les gouvernements ont tous leur rôle à jouer pour combattre la résistance aux antibiotiques », souligne l’Organisation qui cherche à encourager les changements de comportements et à faire comprendre que de simples mesures peuvent faire toute la différence.

Pour un usage responsable aussi bien chez l’homme que chez l’animal

Cette année, l’OMS a joint ses efforts avec ceux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour appeler à un usage responsable des antibiotiques aussi bien chez l’homme que chez l’animal en vue d’endiguer l’émergence de la résistance aux antibiotiques.

« La surutilisation des antimicrobiens affecte leur efficacité, et nous devons réduire leur mauvais usage dans les systèmes alimentaires » a déclaré José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO.

« Les antimicrobiens à usage vétérinaire sont un outil crucial pour la santé et le bien-être animal et une production alimentaire sûre, mais ils ne sont en aucun cas le seul disponible », a-t-il ajouté.

« Comme en santé humaine, la médecine vétérinaire a connu des progrès fulgurants grâce aux antibiotiques », a pour sa part rappelé le Dr Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE. « La préservation de leur efficacité et de leur disponibilité au moyen d’un usage responsable associé à des bonnes pratiques d’élevage et de prévention, est donc essentiel pour préserver la santé et le bien-être des animaux ».`

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)