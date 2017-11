Paludisme : les progrès stagnent déplore l'OMS

Après un succès mondial sans précédent dans la lutte contre le paludisme, les progrès ont stagné, selon le Rapport mondial sur le paludisme 2017 publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On estime à 5 millions le nombre de cas supplémentaires de paludisme en 2016 par rapport à 2015. Les décès dus au paludisme sont de l’ordre de 445 000, un chiffre comparable à celui enregistré l'année précédente.

“Ces dernières années, nous avons réalisé des progrès importants dans la lutte contre le paludisme”, a déclaré le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. “Nous sommes maintenant à un tournant. Sans action urgente, nous risquons de revenir en arrière et de manquer les objectifs mondiaux de lutte contre le paludisme pour 2020 et au-delà. ”

La Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme préconise des réductions d’au moins 40% des taux d’incidence et de mortalité du paludisme d’ici 2020. Selon le dernier rapport sur le paludisme de l’OMS, le monde n’est pas en voie d’atteindre ces objectifs cruciaux.

Un problème majeur est lié à l’insuffisance des financements au niveau national et international, ce qui entraîne des lacunes importantes dans la couverture des moustiquaires imprégnées d’insecticide, des médicaments et d’autres outils vitaux.

Pénurie de financement

Globalement, 2,7 milliards de dollars ont été investis dans les efforts mondiaux de lutte contre le paludisme et d’élimination du paludisme en 2016. Ce chiffre est nettement inférieur à l’investissement annuel de 6,5 milliards de dollars requis pour atteindre les objectifs 2030 de la Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme.

En 2016, les gouvernements des pays d’endémie ont fourni 800 millions de dollars, soit 31% du financement total. Les États-Unis ont été le plus grand bailleur de fonds international pour les programmes de lutte contre le paludisme en 2016, avec un milliard de dollars (38% du financement), suivis par d’autres grands donateurs, dont le Royaume-Uni, la France et le Japon.

Les chiffres globaux

Le rapport montre qu’en 2016, on comptait 216 millions de cas de paludisme dans 91 pays, contre 211 millions en 2015. Le nombre total de décès dus au paludisme a atteint 445 000 en 2016 contre 446 000 l’année précédente.

Alors que le taux de nouveaux cas de paludisme a globalement diminué, depuis 2014, la tendance s’est stabilisée et même inversée dans certaines régions. Les taux de mortalité dus au paludisme ont suivi une tendance similaire.

La Région africaine continue de recenser environ 90% de tous les cas de paludisme et de décès dans le monde. Quinze pays – tous sauf un en Afrique subsaharienne – portent 80% du fardeau mondial du paludisme.

“De toute évidence, si nous voulons que la riposte mondiale au paludisme reprenne son cours, il faut que le soutien aux pays les plus touchés de la Région africaine soit le principal objectif”, a déclaré le Docteur Tedros.

Contrôler le paludisme

Dans la plupart des pays touchés par le paludisme, dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII) est le moyen le plus courant et le plus efficace de prévenir l’infection. En 2016, on estime que 54% des personnes à risque de paludisme en Afrique subsaharienne dormaient sous une moustiquaire imprégnée contre 30% en 2010. Cependant, le taux d’augmentation de la couverture en MII a ralenti depuis 2014, constate le rapport.

Pulvériser des insecticides sur les murs intérieurs des maisons est un autre moyen efficace de prévenir le paludisme. Le rapport révèle une forte baisse du nombre de personnes protégées contre le paludisme par cette méthode – d’environ 180 millions en 2010 à 100 millions en 2016 – avec les réductions les plus importantes observées dans la Région africaine.

La Région africaine a connu une augmentation importante des tests diagnostiques dans le secteur de la santé publique: de 36% des cas suspects en 2010 à 87% en 2016.

Cependant, dans de nombreux domaines, l’accès au système de santé publique reste faible. Des enquêtes menées au niveau national dans la Région africaine montrent que seulement environ un tiers (34%) des enfants ayant de la fièvre sont amenés chez un professionnel dans le secteur de la santé publique.

Lutter contre le paludisme dans des environnements complexes

Le rapport souligne également les défis supplémentaires de la riposte mondiale au paludisme, y compris les risques posés par les conflits et les crises dans les zones endémiques du paludisme. L’OMS soutient actuellement les ripostes au paludisme au Nigéria, au Soudan du Sud, au Venezuela et au Yémen, où les crises humanitaires en cours posent de graves risques pour la santé. Dans l’État de Borno au Nigéria, par exemple, l’OMS a soutenu le lancement d’une campagne massive d’administration de médicaments antipaludiques cette année, qui a touché environ 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans dans des zones ciblées. Les premiers résultats indiquent une réduction des cas de paludisme et des décès dans cet état.

Un appel au réveil

“Nous sommes à la croisée des chemins dans la riposte au paludisme”, a déclaré le Dr Pedro Alonso, Directeur du Programme mondial de lutte contre le paludisme, en commentant les conclusions du rapport de cette année. “Nous espérons que ce rapport servira d’avertissement à la communauté mondiale de la santé. La réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre le paludisme ne sera possible que grâce à un investissement accru et à une couverture élargie des principaux outils de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme. Un financement solide pour la recherche et le développement de nouveaux outils est également essentiel. ”

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)