Mobilisation en RDC ce mercredi : l'ONU appelle Kinshasa à respecter le droit de manifester

Les Nations unies ont mis en garde Kinshasa contre un recours excessif de la force lors des mobilisations ce mercredi contre le calendrier électoral à l'appel de l'opposition. Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, il est crucial pour les autorités congolaises de permettre l'expression pacifique de la contestation lors des manifestations prévues aujourd'hui.

Dans ce communiqué rendu public ce mercredi à Genève, le Chef des droits de l'homme de l'ONU appelle Kinshasa à mettre un terme au discours incendiaire contre les manifestants et à veiller à ce que les manifestations prévues à travers le pays aujourd'hui soient gérées conformément aux standards and normes du droit international des droits de l'homme. En effet, suite à la publication du calendrier électoral le 5 novembre dernier, qui prévoit que les élections générales auront lieu en décembre 2018 – deux ans après la date prévue –, des organisations de la société civile ont appelé à des manifestations à l'échelle nationale aujourd'hui. « En réponse, un certain nombre de commentaires alarmants auraient été faits par des inspecteurs de police provinciaux à Goma et à Kinshasa », a fait remarquer le Haut-Commissaire Zeid. A cet égard, ce dernier rappelle les propos tenus hier par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise (PNC) à Kinshasa qui a averti que tout rassemblement de plus de cinq personnes serait dispersé « sans pitié » sur ordre du gouverneur.

Cette répression s'est d'ailleurs illustrée même avant l'annonce du nouveau calendrier électoral. En effet, en septembre dernier, 54 personnes sont mortes après que les forces de défense et de sécurité aient fait un usage excessif de la force contre les manifestants qui demandaient que les délais constitutionnels soient respectés et que le président Kabila démissionne à la fin de son second mandat. En décembre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH) avait d'ailleurs documenté au moins 40 autres exécutions commises par des policiers et des militaires à Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi, principalement des manifestants.

En outre tout récemment, entre le 22 et le 23 octobre dernier notamment, au moins 65 militants de l'opposition avaient été arrêtés à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC). Toutes les personnes arrêtées ont ensuite été libérées, dont certaines sous caution. Mais pour l'ONU, ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'un ensemble d'actions inquiétantes visant à empêcher les opposants politiques de se rassembler.

Dans ces conditions, le Haut-Commissaire a appelé les responsables politiques congolais au plus haut niveau à assurer le respect des droits à la liberté de réunion pacifique, d'association et d'expression. Il a également invité toutes les parties à faire preuve de retenue et à renoncer au recours à la violence. « Les commentaires incendiaires des autorités de police avant les manifestations d'aujourd'hui sont extrêmement alarmants », a déclaré le Haut-Commissaire Zeid. Le Chef des droits de l'homme de l'ONU a d'ailleurs exhorté le gouvernement et les forces de sécurité « à œuvrer pour désamorcer les tensions au lieu de créer les conditions favorisant la répression, la confrontation et la violence ». Pour le Bureau de l'ONU aux droits de l'homme, les Principes de base régissant le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois contiennent des directives très strictes sur le recours à la force. Selon l'ONU, ces derniers ne doivent recourir « intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines ».

En conclusion, le Haut-Commissaire Zeid « appelle les autorités à veiller à ce que le recours à la force excessive ayant entaché les manifestations précédentes – y compris en septembre et décembre 2016 à Kinshasa – ne soit pas répété ». Elles doivent enfin veiller à ce que le personnel de sécurité reçoive des instructions claires et qu'ils seront tenus responsables de leur conduite lors des opérations de maintien de l'ordre dans le cadre des manifestions, quel que soit leur rang ou affiliation », a mis en garde Zeid Ra'ad Al Hussein.

(Interview : Abdoul Aziz Thioye, Directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme en RDC ; propos recueillis par Alpha Diallo)