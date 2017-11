« Ma place c'est à l'école » affirme Graciela Eisie Ouakabo

En ce 20 novembre nous marquons la Journée mondiale de l’enfance avec Graciela Eisie Ouakabo.

Cette jeune centrafricaine dynamique et lumineuse est venue, avec l’appui de l’UNICEF, participer et témoigner au Siège de l’ONU à New York à l'occasion de cette Journée qui marque l’anniversaire de l’adoption de la Convention des droits de l’enfant, le 20 novembre 1989.

Graciela reconstruit aujourd’hui sa vie après avoir été recrutée de force au sein des anti-balaka, groupe armé dans son pays, ayant perdu sa mère et son père. Cette future infirmière partage son histoire et ses espoirs au micro d’ONU Info.

« Nous ne pouvons pas continuer à décevoir les enfants » – António Guterres

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé lundi la communauté internationale à ne pas décevoir les filles et les garçons partout dans le monde.

« L’avenir du monde est entre les mains des enfants. Mais nous ne pouvons jamais oublier que l’avenir des enfants est entre nos mains », a déclaré le chef de l'ONU lors d’une intervention à l’Assemblée générale de l’ONU à New York qui à l’instar de plusieurs autres lieux à travers la planète, était laissé « aux commandes » de plusieurs centaines d’enfants pour la Journée.

« Je veux parler directement aux enfants dans cette pièce, et à travers eux, à tous les enfants du monde entier. Chers jeunes, l’avenir de notre planète … la paix future de notre monde … est entre vos mains », a dit le Secrétaire général lors de cette Journée qui célèbre l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989.

Devant les enfants dont il s’est dit heureux d’écouter les idées et les rêves, le chef de l’ONU a reconnu que les personnes en situation de responsabilité ne font pas assez en leur faveur.

(Interview : Graciela Eisie Ouakabo, intervenante et participante à la Journée mondiale de l’enfance de l’ONU à New York; propos recueillis par Cristina Silveiro)