L'ONU préoccupée par les attaques et menaces des États contre les experts des droits de l’homme

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, s'est déclaré mardi préoccupé par les efforts continus déployés par certains États, dont le Burundi, les Philippines et l'Érythrée, pour saper et dénigrer les mécanismes importants mis en place par les 47 États membres du Conseil des droits de l’homme.

Les services du Haut-Commissariat indiquent que récemment, à New York, lors du dialogue interactif sur le rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Burundi au sein de la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Ambassadeur du Burundi a déclaré que le gouvernement rejetait catégoriquement le rapport de la Commission d’enquête, le déclarant partial et politiquement motivé. Le diplomate a également menacé de «traduire en justice» les auteurs du rapport de la Commission pour diffamation et tentative de déstabilisation des institutions burundaises.

Le Haut-Commissaire a informé le gouvernement qu’il trouvait inacceptable que les membres d’une commission mandatée par le Conseil des droits de l’homme soient menacés de poursuites pour avoir rempli la tâche qui leur a été confiée par le Conseil. Cette menace du Gouvernement du Burundi constitue une violation flagrante de l’article VI de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, qui s’applique aux experts effectuant des missions pour les Nations Unies. Il a exhorté le gouvernement du Burundi à revoir sa politique de refus de coopérer avec la Commission d’enquête internationale indépendante et à cesser de menacer ses membres.

Le Haut-Commissaire déplore également les insultes et les menaces répétées de violence physique contre le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, par le Président des Philippines et ses partisans.

La semaine dernière, M. Duterte a menacé de gifler Mme Callamard si elle enquêtait sur lui pour des allégations d’exécutions extrajudiciaires. Il a fait la même menace contre elle en juin après avoir critiqué sa campagne de «guerre contre la drogue» qui a fait des milliers de morts.

Selon le Haut-Commissariat, Mme Callamard, a clairement agi dans le plein respect de son mandat lorsqu’elle a commenté la situation aux Philippines, a également été soumise à une diatribe d’abus en ligne, y compris des menaces physiques, pendant ce qui semble être une opération prolongée et bien orchestrée.

Cette campagne, couplée aux attaques personnelles répétées du Président Duterte contre Mme Callamard, semble avoir pour but de l’intimider pour qu’elle ne s’acquitte pas du mandat qui lui a été confié par le Conseil des droits de l’homme. Nous condamnons dans les termes les plus forts ce traitement de Mme Callamard et le manque de respect dont il témoigne vis-à-vis du Conseil des droits de l’homme qui l’a nommée, estime le Haut-Commissariat.

La Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, Mme Sheila Keetharuth, a également fait face à une hostilité considérable dans son travail, notamment une attaque personnelle de l’ambassadeur érythréen lors de son dialogue interactif lors de la session du Conseil des droits de l’homme en juin. L’ambassadeur l'a qualifié d ‘«impératrice nue sans vêtements» et l'a accusé d’agir comme une «vice-reine contre l’Érythrée» et de mener une chasse aux sorcières.

Une fois de plus, le Haut-Commissariat souligne que Mme Keetharuth a fidèlement exécuté le mandat qui lui a été confié par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, et qu’elle ne devrait pas être soumise à ce type d’attaque au vitriol par des fonctionnaires. « Tous les États devraient coopérer avec les mandats établis par le Conseil. Aucun d’entre eux n’est établi sans raison valable », conclut le Haut-Commissariat.

(Extrait sonore : Liz Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme; propos recueillis par Jérôme Longué)