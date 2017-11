Libye / Conseil de sécurité : les futures élections doivent déboucher sur des institutions nationales « incontestables » affirme le Représentant de l’ONU

En l'absence d'un processus politique couronné de succès, la reconstitution d'un État en Libye serait condamnée à n'être qu'une entreprise « sisyphéenne », a estimé, ce matin, au Conseil de sécurité, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye, Ghassan Salamé, en présence des Ministres des affaires étrangères italien et libyen.

« Le cas libyen peut paraître simple. En l'absence de divisions ethniques ou confessionnelles profondes, et avec un niveau d'éducation élevé et des ressources naturelles abondantes, ce pays n'est pas confronté aux défis qui se posent ailleurs », a-t-il analysé. Il est pourtant divisé « au niveau atomique » et miné par une « explosion d'agendas individuels concurrents » depuis le conflit qui a commencé en 2011, a-t-il expliqué.

Aussi le haut fonctionnaire s'est-il félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'action des Nations Unies pour la Libye en vue de la reprise d'un « processus politique sans exclusive pris en main par les Libyens » sous l'égide de l'Organisation, un document présenté par M. Salamé à New York, le 20 septembre 2017.

Sous son impulsion, deux sessions du Comité de rédaction mixte –composé de membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État– ont été convoquées à Tunis pour convenir d'une série d'amendements à l'Accord politique libyen de Skhirat.

« Pour la première fois depuis son adoption en décembre 2015, l'article 12 de l'Accord a été appliqué », s'est réjoui le Représentant spécial, pour qui « nous sommes proches d'un consensus ».

Autre aspect positif, selon M. Salamé, l'état d'avancement des préparatifs de la Conférence nationale, « al-Multaqa al-Watani », prévue en février 2018, peut-être en Libye. Une manifestation qui donnera à tous les Libyens l'occasion de façonner leur « récit national commun » et de s'entendre sur les étapes à suivre pour mettre fin à la transition, a annoncé le Chef de la Mission d'appui des Nations Unies dans le pays (MANUL).

Un objectif indispensable à la lumière des menaces renouvelées à l'unité nationale que brandissent les « autorités parallèles », a rappelé M. Salamé, pour qui les futures élections ne doivent pas déboucher sur l'émergence d'un « troisième parlement » ou d'un « quatrième gouvernement », mais sur des institutions nationales « incontestables ». Dans ce contexte, il a salué le projet préliminaire de constitution qui vient d'être achevé par l'Assemblée libyenne de rédaction, en dépit de « pressions » et « menaces ».

(Extrait sonore: Ghassan Salamé, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL))