« L'Espace pour les Femmes» : assurer la participation des femmes dans la construction de l’avenir

Dans cette édition d'Escale nous recevons Ersilia Vaudo Scarpetta, cheffe de la diversité à l’Agence spatiale européenne (ESA) que nous avons rencontré en marge de la réunion organisée par ONU Femmes et le Bureau des affaires spatiales de l'ONU, sur l'initiative « L'Espace pour les Femmes».

Cette initiative qui vise à assurer que les femmes puissent participer et bénéficier des opportunités et contributions liées aux secteurs de l’espace et des « STEM » — les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques.

Selon la scientifique la participation accrue des femmes dans le secteur de l’espace est important car il entrainera un dynamisme dans la recherche.

« Ce qu’on voit c’est que là où il y a une diversité de regards, d’une manière objective, on voit beaucoup plus d’innovation, beaucoup plus d’idées, beaucoup plus de créativité et c’est cet aspect-là qu’on cherche en introduisant un élément de participation élargit dans les STEM », a précisé la scientifique.

Selon une étude de l’OCDE ces domaines ne comptent que 1% des femmes.

« Les sujets scientifiques sont des sujets qui regardent vers l’avant, qui préparent le futur et qui préparent le monde de demain ici sur la Terre et dans l’espace »,affirme Ersilia Vaudo Scarpetta, «On ne peut pas laisser ‘que’ aux hommes l’élaboration de ce qui nous appartiendra et ce que nous serons ».

La scientifique souligne que les femmes constituaent cinquante pourcent de la population de la Terre et doivent donc pouvoir participer à la construction de l’avenir « ensemble et de manière égale ».

Interview :

Ersilia Vaudo Scarpetta, astrophysicienne et cheffe de la diversité à l’ESA

Interview, présentation et mixage: Cristina Silveiro

Prise de son : Carlos Macias