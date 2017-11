Les femmes et les filles ont le droit à une vie exempte de violence, affirme le chef de l’ONU

Le moment est venu pour nous d'agir ensemble, afin que les femmes et les filles du monde entier puissent vivre à l'abri du harcèlement, des pratiques traditionnelles néfastes et de toute autre forme de violence, a déclaré samedi le Secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Dans son message António Guterres a rappelé que malgré le fait que toutes les femmes et les filles ont le droit a une vie exempte de violence, plus d'une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie; 750 millions de femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans, et plus de 250 millions ont subi des mutilations génitales.

Les militants des droits des femmes sont également pris pour cible d'une façon disproportionnée et la violence à l'égard des personnalités politiques féminines entrave les progrès concernant les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels des femmes.

Le chef de l'ONU a appelé a renforcer notre action collective pour mettre fin à la violence contre les femmes, soulignant quatre initiatives lancées par son Organisation pour ce faire soient, le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies à l'appui de la lutte contre la violence à l'égard des femmes; l'Initiative Spotlight, lancée avec l'Union européenne pour harmoniser notre action avec celle des gouvernements et de la société civile, et l'initiative mondiale « Des villes sûres et des espaces publics sûrs ».

Aussi sous António Guterres l'ONU prône une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement sexuel à l'Organisation qui fait partie de la Stratégie sur la parité des sexes lancée en septembre. Sans oublier son engagement à poursuivre la campagne « Tous Unis d'ici à 2030 » qui cherche à mettre fin à la violence à l'égard des femmes,

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)