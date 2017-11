Le Conseil de sécurité fait le point sur les mesures prises pour empêcher la destruction et le trafic de biens culturels

Le Conseil de sécurité s’est réuni jeudi pour faire un premier bilan des mesures préventives prises par les États Membres pour sauvegarder les biens culturels dans le cadre de conflits armés et empêcher et combattre leur commerce illicite et leur trafic, en vertu de la résolution 2347 (2017), un texte qualifié d’historique au moment de son adoption en mars dernier.

« Nous devons mettre l’accent sur les enquêtes, la coopération transfrontière et l’échange d’informations, et contre ce commerce illicite, mobiliser les secteurs public et privé, y compris les collectionneurs, les marchands d’art et les maisons de vente aux enchères », a déclaré le chef du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, Vladimir Voronkov.

La Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s'est notamment félicité des progrès. Dans les quelques mois depuis l'adoption du texte en avril dernier, 29 États ont déjà adopté de nouvelles lois et pris des mesures pour protéger l'héritage culturel a-t-elle souligné.

Audrey Azoulay a toutefois affirmé que rien que dans la région des États arabes, sur les 82 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 17 figurent également sur la Liste du patrimoine mondial en péril pour cause de conflit armé, a souligné Ces sites sont principalement situés en Iraq et en Syrie, où sévit Daech, à l’initiative d’« un système de pillage et de contrebande de biens culturels à grande échelle qui lui permet d’accéder à une source importante de revenus ».

Elle a appelé à faire plus, y compris en matière de sensibilisation et de l'intégration de cette question au sein des missions de paix de l'ONU, comme a été fait avec la MINUSMA, au Mali.

Aussi Audrey Azoulay a souligné l'importance d'avoir une approche globale, comprenant trois volets, soient la lutte contre les activité criminelles, la protection des sites et l'éducation.

« Lorsque, par exemple, la propagande extrémiste affirme que Palmyre doit être détruite parce qu’elle est symbole d’occupation romaine, étrangère à l’identité syrienne, chacun doit être capable de dénoncer ces mensonges et connaître l’histoire de l’identité palmyrénienne, son rôle de carrefour des cultures », a expliqué la Directrice générale de l’UNESCO.