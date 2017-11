Le changement climatique responsable de la faim et de la pauvreté de millions de personnes, selon la FAO

A la Conférence de l’ONU sur le climat (COP23), le chef de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a appelé mardi à exploiter les systèmes alimentaires afin de s’adapter au changement climatique et d’en atténuer les effets.

« Les émissions de gaz à effet de serre issues du secteur agricole sont appelées à augmenter dans le futur, contribuant ainsi au changement climatique, à moins que le monde n’adopte des manières de produire, de transporter, de transformer et de consommer de la nourriture durables et intelligentes face au climat », a averti à Bonn le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva.

« Le changement climatique pousse des millions de personnes dans le cercle vicieux de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté », a déclaré M. Graziano da Silva. « Nous sommes confrontés à une dure réalité : nous ne faisons pas assez d’efforts pour lutter contre cette énorme menace ». Le chef de la FAO a insisté sur le fait que les pays les moins développés et les petits états insulaires en développement étaient « particulièrement vulnérables » au changement climatique.

Déployer les efforts sur l’ensemble du système alimentaire

Notant cependant que nous ne devrions pas « être découragés par les défis à venir », M. Graziano da Silva a ajouté que la réalisation de l’Objectif Faim Zéro d’ici 2030 était toujours possible. « L’agriculture est le domaine où la lutte contre la faim et le changement climatique s’unissent pour trouver des solutions ».

« Il ne s’agit pas seulement de transformer la manière dont nous produisons. Les efforts en faveur de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets doivent être déployés pour l’ensemble du système alimentaire : de la production à la transportation, de la transformation à la consommation alimentaire, dans les zones rurales et urbaines », a indiqué M. Graziano da Silva.

Lutter en même temps contre le changement climatique, la faim et la pauvreté

La FAO a annoncé récemment que le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation avait augmenté pour la première fois en l’espace d’une décennie, avec 815 millions de personnes souffrant de la faim chaque jour.

Cette hausse est principalement due aux conflits et aux crises économiques, mais également à l’impact du changement climatique, en particulier lors des longues sécheresses en Afrique. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, d’ici 2050, le changement climatique pourrait accroître de 20% les risques de souffrances liées à la faim et à la malnutrition.

M. Graziano da Silva a souligné le rôle fondamental joué par les systèmes alimentaires et l’agriculture qui sont fortement affectés par le changement climatique mais qui, en même temps, constituent des facteurs majeurs du changement climatique.

Adopter des pratiques agricoles intelligentes face au climat

Selon le chef de la FAO, au moins un cinquième du total des émissions de gaz à effet de serre peuvent être attribuées au secteur agricole.

« Davantage doit être fait pour réduire ces émissions, tout en améliorant les rendements et en renforçant la résilience. Cela passera par l’adoption d’approches telles que l’agro-écologie et une agriculture d’intensification durable et intelligente face au climat, entre autres », a-t-il expliqué.

Pour le Directeur général, le monde ne peut attendre des petits exploitants agricoles, des agriculteurs familiaux et des éleveurs qu’ils relèvent ces défis tous seuls, soulignant qu’ils ont besoin d’aide au niveau national et international.

« Réduire la déforestation, restaurer les terres et les forêts dégradées, mettre fin aux pertes et au gaspillage alimentaires, améliorer la séquestration de carbone dans le sol, parvenir à réduire les émissions produites par le bétail – il ne s’agit que d’une poignée de solutions parmi celles connues pour lutter contre la faim et la pauvreté, tout en contribuant à la durabilité », a insisté M. Graziano da Silva.

Il a souligné le fait qu’alors que le bétail émettait plus d’émissions de gaz à effet de serre que d’autres sources de nourriture, « parvenir à réduire les émissions produites par le bétail était possible ». La FAO indique ainsi de meilleures pratiques d’élevage, facilement accessibles, pourraient permettre de réduire les émissions de 20% à 30%.

A travers un appui technique et financier, la FAO aide les pays à améliorer leurs secteurs agricoles, à s’adapter au changement climatique, à renforcer la résilience et à atténuer les effets du réchauffement climatique par le biais de l’agriculture.

A la COP23, la FAO a lancé un nouveau rapport intitulé ‘Améliorer le suivi des efforts visant à s’adapter au changement climatique dans le secteur agricole’ qui fournit un cadre de travail et une méthodologie en vue d’aider à élaborer des mesures qui permettront de mieux évaluer les efforts déployés en faveur de l’adaptation au changement climatique dans le secteur agricole.

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)