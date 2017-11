Journée mondiale de l'enfance : les ados prennent les rênes du Palais des Nations pour un événement placé sous le signe des ODD

La Journée mondiale de l'enfance sera célébrée ce lundi 20 novembre qui marque l'anniversaire de l'adoption, en 1989, de la Convention relative aux droits de l'enfant, traité le plus largement ratifié au monde. A l'Office des Nations Unies à Genève, plus de 200 enfants vont prendre les rênes du Palais des Nations lors de cette Journée mondiale.

Le 20 novembre 2017, l'ONU Genève, l'UNICEF et l'UNITAR joignent leurs forces pour permettre à la « jeunesse de prendre les commandes du Palais des Nations ». Un événement qui va rassembler des centaines de jeunes entre 14 et 19 ans qui prendront les rênes du siège de l'ONU à Genève, ainsi que des hauts représentants de plusieurs organisations, et entièrement conçu par l'association de jeunes « Step into Action », dans le but de discuter des priorités des jeunes pour un avenir meilleur. Et pour cette présente édition, l'accent sera mis sur le droit des enfants à la participation active à la vie de la collectivité, en encourageant les initiatives « Kids Take Over » dans le monde entier.

Ainsi de Genève à N'Djamena et d'Auckland à Amman, des enfants du monde entier prendront l'initiative de « prendre les rênes » dans les médias, la politique, le sport, les affaires et le divertissement et mettre ainsi en lumière les défis les plus pressants de leur génération. Sur les bords du Lac Léman, les jeunes entendent s'engager sur les Objectifs du développement durable (ODD). « Au Palais des Nations, nous entendons sensibiliser sur les ODD en les informant des opportunités concrètes d'engagement », fait remarquer Leïla, 17 ans, porte-parole de cet événement « Kids Take Over » à Genève. « Youth take over nous donne les clés pour être les leaders de demain au niveau local ou mondial », a-t-elle ajouté.

Parmi les activités prévues à Genève, figurent une série d'ateliers interactifs et l'exposition organisée par l'UNICEF « Le mur de l'espoir » dans la Salle des pas perdus du Palais des Nations. Les « Kids United interprèteront la chanson internationale de la Journée mondiale de l'enfance, « What About Us » de P!nk.

A la fin de l'événement, chaque participant partagera un engagement pour travailler concrètement avec les enfants et les jeunes en faveur des Objectifs de développement durable. Ces engagements seront mis en lumière lors de la cérémonie de clôture, avec la participation de M. Michael Møller, Directeur général de l'ONU Genève, ainsi que des représentants des Missions permanentes auprès des Nations Unies de la Colombie, de l'Italie, du Malawi, des Philippines et de la Suisse, et du groupe « Kids United ».

Pour l'UNICEF, cette Journée mondiale de l'enfance sera une nouvelle occasion d'inciter les gouvernements, les entreprises et les communautés du monde entier à écouter les enfants et à intégrer leurs opinions dans les processus décisionnels qui les concernent.

(Extrait sonore : Leïla, 17 ans, porte-parole de cet événement « Kids Take Over » à Genève)