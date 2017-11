Journée de solidarité avec le peuple palestinien : il est temps de mettre fin au conflit avec Israël, selon le chef de l'ONU

A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a estimé qu’il était temps de mettre fin au conflit entre Israéliens et Palestiniens et il s’est dit résolu à travailler avec toutes les parties prenantes pour concrétiser la solution des deux Etats.

Cette Journée est célébrée tous les ans par l’ONU le 29 novembre. Cette date a été retenue en raison de sa signification particulière pour le peuple palestinien. Ce jour-là en effet, l’Assemblée générale a adopté, en 1947, la résolution 181 (II), connue par la suite sous le nom de « résolution sur le plan de partage », qui prévoyait la création en Palestine d’un « État juif » et d’un « État arabe », Jérusalem étant placée sous un régime international spécial.

« La Question de Palestine, qui est toujours en attente d’un règlement, demeure inextricablement liée à l’histoire de l’ONU et fait partie des questions les plus anciennes inscrites à son ordre du jour. Soixante-dix ans après l’adoption par l’Assemblée générale de sa résolution 181 (II), aucun État de Palestine souverain et indépendant n’a encore vu le jour aux côtés de l’État d’Israël », a noté le Secrétaire général dans un message.

Il s’est dit convaincu que la solution des deux États préconisée dans cette résolution est « le seul moyen de parvenir à une paix globale, juste et durable entre Israéliens et Palestiniens ». « Le règlement de ce conflit créerait également une dynamique propice à une plus grande stabilité dans toute la région », a-t-il ajouté.

M. Guterres a souligné qu’en août dernier, lors de sa visite sur le terrain, les dirigeants tant israéliens que palestiniens ont réaffirmé leur attachement à une paix négociée.

« Je les ai encouragés à donner la preuve de cet engagement et à créer les conditions d’un retour à des négociations constructives. Les progrès accomplis récemment sur l’unité intrapalestinienne devraient être mis à profit par tous pour faire avancer le processus dans la bonne direction », a-t-il dit.

Le chef de l’ONU s’est dit à nouveau « résolu à travailler avec toutes les parties prenantes, y compris le Quatuor pour le Moyen-Orient et les pays de la région, afin d’appuyer un processus politique sérieux, qui s’inspire de toutes les dispositions pertinentes des résolutions de l’ONU, du droit international et des accords internationaux, et qui permette de concrétiser la solution des deux États, de mettre fin à un demi-siècle d’occupation et de régler toutes les questions relatives au statut final ».

« Il est temps de mettre fin au conflit avec la création d’un État palestinien indépendant, coexistant avec l’État d’Israël dans la paix et la sécurité », a-t-il conclu.

Comme chaque année fin novembre, le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a célébré la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

L'Ambassadeur du Sénégal, Fodé Seck, qui préside le Comité a relevé plusieurs anniversaires symboliques, notamment les 100 ans de la Déclaration Balfour, les 50 ans du début de l'occupation du territoire palestinien, y compris de Jérusalem-Est, mais aussi les dix ans du blocus de la bande de Gaza.

Fodé Seck a estimé que la solution de deux États vivant côte à côte est gravement menacée par l'occupation et la colonisation israélienne mais aussi par la violence et le manque de confiance entre les parties.

(Extrait sonore : Fodé Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien)