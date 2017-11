Genève : les pourparlers sur la Syrie prolongés jusqu'au 15 décembre

Au cours d'une conférence de presse ce jeudi soir à Genève, l'Envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie a annoncé jeudi que les négociations de Genève allaient se poursuivre jusqu'au 15 décembre et se concentrer sur la rédaction d'une Constitution et l'organisation d'élections supervisées par l'ONU.

Les pourparlers intersyriens de Genève sous l'égide de l'ONU seront prolongés jusqu'au 15 décembre prochain. Une prolongation qui n'est pas étrangère au report de la conférence de Sotchi. Les discussions seraient suspendues vendredi soir et qu'elles reprendraient la semaine prochaine pour durer jusqu'à la mi-décembre. Les services de Staffan de Mistura ont ainsi prévu une pause ce week-end pour permettre aux délégations gouvernementale et de l'opposition de consulter leurs bases respectives. Elles vont revenir dès mardi prochain pour une reprise des pourparlers intra-syriens.

Sur cette 8e série des discussions inter-syriennes à Genève, le médiateur onusien a d'ailleurs qualifié de « professionnelle et sérieuse » l'atmosphère dans laquelle se déroule cette 8e session de pourparlers qui a débuté mercredi.

Lors d'un point de presse ce jeudi soir à Genève, l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a insisté aussi sur le fait que l'opposition et les représentants de Damas se sont rapprochés physiquement lors des consultations d'aujourd'hui au Palais des Nations. Damas et opposition ont discuté ce jeudi avec l'émissaire de l'ONU dans deux salles séparées seulement de quelques mètres. Staffan de Mistura et son équipe ont donc fait la navette entre ces deux pièces, pour s'entretenir avec la délégation gouvernementale dirigée par l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar Jaafari, et l'opposition regroupée sous la Commission syrienne des négociations dirigée par Nasr Hariri.

« Aujourd'hui, nous avons eu pour la première fois une rencontre de proximité, parallèle, très proche, avec les deux parties et nous avons fait des allers et retours entre les deux salles qui n'étaient séparées que de cinq mètres », a expliqué le médiateur. « Je suis toujours en faveur d'un contact personnel physique entre les interlocuteurs d'une négociation. Mais ce n'est pas ma priorité pour voir si les deux côtés se saluent ou se parlent, mais plutôt si on peut obtenir d'un côté comme de l'autre des contacts du point de vue des sujets, a fait remarquer M. De Mistura. C'est-à-dire, deux points principaux. Nous comme médiateurs, on est appelé à bouger assez vite entre deux chambres qui sont à cinq mètres de distance. Ce n'est pas la première fois qu'une négociation importante était bien préparée sans que les deux côtés doivent absolument se rencontrer. Mais les négociations et les discussions se passent comme ça ».

Lors de ces entretiens, Staffan de Mistura indique avoir rappelé aux délégations de Damas et de l'opposition sur l'objectif de cette série de pourparlers. Selon le diplomate italo-suédois, ce huitième cycle de pourparlers inter-syriens doit mettre l'accent sur la rédaction d'une nouvelle Constitution pour le pays et l'organisation d'élections sous l'égide de l'ONU. Deux questions qui font partie des quatre thématiques aux côtés de la question de la mise en place d'une « gouvernance crédible, inclusive et non-sectaire » et des discussions sur le terrorisme.

Autre précision relevée par le diplomate italo-suédois, l'ONU n'entend pas accepter une condition préalable d'aucune des deux parties lors de ces présents pourparlers. « L'opinion est une chose et la précondition en est une autre. Nous ne demandons pas de conditions préalables même si à ce stade, rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu », a aussi insisté Staffan de Mistura », a-t-il conclu.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève ; avec un extrait sonore de Staffan de Mistura, Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie)