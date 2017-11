Egypte : l’ONU condamne une attaque terroriste sanglante contre une mosquée dans le Sinaï

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont fermement condamné vendredi une attaque meurtrière contre une mosquée dans la ville de Bir al-Abed dans le Sinaï Nord, en Egypte.

Selon la presse, des hommes armés ont déclenché une explosion avant d’ouvrir le feu sur les fidèles de la mosquée. D’après un bilan provisoire, l’attaque, qui n’a pas été revendiquée, a fait au moins 235 morts et 109 blessés.

Le Secrétaire général a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement et au peuple d’Egypte. Il a souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées, a dit son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

« Le Secrétaire général appelle à traduire rapidement en justice les responsables de cette épouvantable attaque d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité a également vivement condamné cette « attaque lâche et odieuse ».

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et au gouvernement d’Egypte et ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux blessés.

(Mise en perspective: Cristina Silveiro)