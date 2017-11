COP23 : Journée de l’éducation “changer les esprits, pas le climat”

Une Journée consacrée à l’éducation à été organisée jeudi à la Conférence des Nations Unies sur le climat COP 23 qui se déroule à Bonn.

Un groupe de sept élèves du collège Vincent Van Gogh situé en Lorraine, en France, qui fait partie du Réseau des écoles associées de l’UNESCO, y ont présenté leur projet de web radio et leurs actions au quotidien pour participer à la lutte contre le changement climatique.

Âgés entre 12 et 15 ans et en classe de 5e, 4e et 3e, ils sont à la COP23 depuis mardi 14 novembre, accompagnés par un professeur, Olivier Stock.

Leur projet de web radio a été choisi par l’UNESCO pour venir à la COP 23 pour faire des reportages sur la conférence. Leur voyage est financé par l’UNESCO.

Ils ont pu faire un entretien avec le Ministre français de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et ont eu leur photo de prise avec le Président français, Emmanuel Macron.

(Extrait sonore : Thomas Achard, 13 ans, élève du collège Vincent Van Gogh ; propos recueillis par Jérôme Bernard)