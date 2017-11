#ConfPaix17 : une Casque bleu sud-africaine récompensée pour son travail en faveur l’égalité des sexes

“Une femme à la fois”, c'est ainsi que la vision du genre dans le maintien de la paix va changer, a affirmé mercredi la lauréate du Prix 2017 du défenseur de l’égalité des sexes de l’ONU la Major Seitebatso Pearl Block.

Elle a reçu le prix des mains du Premier ministre canadien, Justin Trudeau et du Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix lors d’une réunion ministérielle consacrée au maintien de la paix organisée à Vancouver, au Canada, pour son « travail exceptionnel » effectué au sein de la Mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).

En tant qu'officier d’information à la MONUSCO, elle a notamment développé une campagne SMS de sensibilisation sur la violence sexuelle liée au conflit afin atteindre les communautés qu'il aurait autrement été difficiles de joindre.

"L'idée c'était d’élargir la propagation des messages clés, de dire que les femmes ont la possibilité de signaler la violence sexuelle et les abus sexuels," a expliqué la Major.

"Lorsque vous recevez ces messages sur votre téléphone portable, ils vous donnent de J’espoir et vous permettent de pouvoir dire: «D’accord, quelqu’un regarde, quelqu’un comprend ce que je traverse» et avec ces coordonnées, savoir qui appeler, où signaler cette violence.

"Je dois souligner que ces messages ne sont pas uniquement et spécifiquement destinés aux femmes. Ils visent également les hommes pour leur dire que la violence sexuelle, en particulier dans les zones de conflit, est un crime" a précisé la Major sudafricaine.

« Le Major Seitebatso est une source d’inspiration pour nous tous et illustre bien comment notre personnel prend des initiatives personnelles et interagit avec les communautés locales pour trouver des solutions aux problèmes, mieux protéger les civils et, à leur tour, sauver des vies », a déclaré M. Lacroix.

Lors de sa mission à Goma, dans l’est de la RDC, le Major Seitebatso est régulièrement allée à la rencontre des femmes, des hommes, et des enfants congolais afin de mieux comprendre leurs préoccupations.

Elle a investi de son temps personnel pour former ses collègues officiers d’état-major et les troupes à une plus grande prise de conscience de la dynamique des sexes au sein de la MONUSCO. Des efforts qui ont conduit la composante militaire de la Mission à développer des projets d’engagement communautaire plus inclusifs dans le cadre de la stratégie de protection des civils contre les groupes armés illégaux dans l’est de la RDC.

Major Block s’est dite « honorée et privilégiée » de recevoir ce prix et espère que sa distinction encouragera d’autres femmes à servir comme soldats de la paix.

(Extrait sonore: Major Seitbebasto Pearl Block d’Afrique du Sud; propos recueillis par Zeenat Abdool UNIC Afrique du Sud)