#ConfPaix17 : “nous allons y arriver” affirme le Comandant des forces de la mission de l’ONU au Mali

Le Commandant des forces de la Mission de l'ONU au Mali (MINUSMA) s'est engagé mardi à réussir sa mission « s'il dispose des outils nécessaires pour accomplir son travail ».

Le général Jean-Paul Deconinck et chefs des forces de la MINUSMA participent actuellement à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix qui se déroule à Vancouver, au Canada.

La MINUSMA est la plus meurtrière des missions de l'ONU. Plus de 30 Casques bleus sont morts en service actif cette année. Elle fait face à de sérieuses pénuries de matériel et de personnel.

«Pour remplir ma mission je dois faire face à différent défis sécuritaires , à des dangers, et je tiens absolument à mitiger les risques que je fais prendre », a expliqué le général à l'issue d'une réunion comprenant les pays contributeurs de troupes pour le maintien de la paix au Mali.

« On a parlé aujourd'hui des moyens destinés à protéger la Force mais aussi la population; des moyens destinés à me rendre beaucoup plus mobile de façon à pouvoir mener l'effort dans le région du centre, de façon à pouvoir être beaucoup plus flexible, et donc là on parle d'hélicoptères, par exemple, mais aussi de couverture médicale », a ajouté Jean-Paul Deconinck.

“Je suis certain que nous allons y arriver” a affirmé Jean-Paul Deconinck, qui se dit optimiste mais réaliste quand à la réalisation de la mission de la MINUSMA.

« Mais pour y arriver nous devons compter sur l'appui de nos partenaires », a conclu le général soulignant que les forces armées maliennes sont au premier rang des partenaires de la MINUSMA, mais que le Commandant comptait également sur les programmes d'entrainement des forces européennes, la force barkhane mais aussi sur la Force conjointe du G5 Sahel « qui commence à être active au Mali ».

(Interview : gén. Jean-Paul Deconinck , Commandant des forces de la MINUSMA; rpopos recueillis par Matthew Wells)