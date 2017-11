#ConfPaix17 : avec l'annonce de 46 nouveaux engagements pour les missions de l’ONU, le chef du maintien de la paix se félicite de ” l’engagement collectif”

Des douzaines de nouvelles promesses de matériel et d’expertise pour rendre les missions de maintien de la paix de l’ONU plus efficaces et plus réactives ont été faites mercredi lors de la Conférence ministérielle de l’ONU sur le maintien de la paix à Vancouver, au Canada.

Au total, 79 États membres ont envoyé des délégations de ministres et de chefs de la défense dans la ville, qui ont accueilli environ 550 délégués pour discuter des défis toujours plus dangereux et complexes auxquels sont confrontés les forces de maintien de la paix et le personnel de soutien sur le terrain.

Beaucoup de nouvelles “promesses intelligentes” ont été faites pour combler des lacunes et des déficiences spécifiques, telles que les hélicoptères et les transports de troupes blindés pour la mission de maintien de la paix la plus dangereuse des Nations Unies au Mali, la MINUSMA.

Le Canada a annoncé que 54 pays adhéreraient aux «Principes de Vancouver» sur la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats dans les opérations de maintien de la paix.

L’objectif de longue date de l’augmentation du nombre de femmes gardiennes de la paix et de la police a également reçu un élan majeur, 26 pays s’engageant à intégrer les perspectives de genre et à accroître la participation des femmes.

Un réseau international de champions du genre dirigé par des militaires a également été créé, à l’initiative du Canada, duRoyaume-Uni et du Bangladesh, .

«Aujourd’hui, nous avons vraiment démontré un engagement collectif, un engagement collectif envers le maintien de la paix, nous soutenir, rendre notre action plus efficace, avec un objectif clé: protéger les civils et aider à rétablir la paix” a déclaré le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, à la séance de clôture.

Pour sa part, le chef de l’équipe de soutien aux Nations Unies, Atul Khare, a déclaré aux délégués qu’il avait un rêve: voir un monde sans opérations de maintien de la paix, en paix avec lui-même.

«Jusqu’à ce jour arrive, nous devons continuer à nous rencontrer», a-t-il ajouté, remerciant les 48 délégations et autres contributeurs qui ont fait de nouvelles promesses de maintien de la paix susceptibles de mieux protéger les civils et les casques bleus dans un monde de menaces en constante évolution.

(Mise en perpective : Cristina Silveiro)