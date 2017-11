« Ce n’est pas le moment de laisser tomber les Centrafricains », affirme la Coordinatrice humanitaire

La situation humanitaire se dégrade en République centrafricaine et, sans aide supplémentaire, les progrès réalisés risquent d'être perdus, a déclaré Najat Rochdi, la Coordinatrice humanitaire et Représentant spéciale adjointe de la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSCA).

Selon la Représentante adjointe la situation actuelle est similaire à celle de 2014, au moment le plus critique de la crise.

Plus d’un million de Centrafricains sont désormais déplacés par le conflit, le chiffre le plus élevé enregistré à ce jour. En outre, l’insécurité a atteint des niveaux sans précédent, en particulier dans l’ouest et le sud-est du pays, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU à New York.

On estime que 41% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, mais seulement un tiers de l’aide alimentaire est disponible.

“L’accès à l’aide humanitaire fait la différence entre la vie et la mort”, a déclaré Najat Rochdi.

Malgré les contributions déjà réalisées, le plan de réponse humanitaire, qui atteint 497 millions de dollars, n’est financé qu’à hauteur de 39%.

“Nous avons besoin de donateurs, qui ont déjà été généreux, pour en faire plus pour éviter de perdre les progrès déjà réalisés. Nous ne voulons pas sacrifier une nouvelle génération de Centrafricains “, a insisté la coordinatrice humanitaire.

La semaine dernière, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a visité le pays et a demandé plus de solidarité pour les populations touchées par des années de conflit interne.

(Interview : Najat Rochdi, Coordinatrice humanitaire et Représentant spéciale adjointe de la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSCA); propos recueillis par Alban Mendes de Leon)