BONN : la Conférence de l’ONU va reconnaître le rôle des femmes dans l’action climatique

Alors que la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 23), à Bonn, en Allemagne, entame sa dernière semaine de négociations, la Présidence fidjienne a annoncé dimanche la finalisation d’un plan d’action sur le genre, qui reconnaît le rôle des femmes dans l’action climatique.

Lors d’une conférence de presse, le Président de la COP 23 et Premier ministre de Fidji, Frank Bainimarama, a déclaré que les Parties avaient finalisé ce plan. « Il reconnaît le rôle des femmes dans l’action climatique », a-t-il souligné.

« Il s’agit de l’intégration du genre dans tout le travail concernant la politique climatique à l’échelle nationale et internationale », a renchéri la Négociatrice en chef de la Présidence de la COP 23, Nazhat Shameen Khan.

Chefs d’État et de gouvernement, ministres et le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sont attendus à la conférence de Bonn pour le segment de haut niveau, les 15 novembre et 16 novembre.

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)