Bangladesh : l'UNICEF plaide pour des mesures urgentes pour améliorer l'hygiène dans les camps de réfugiés Rohingya

Plus de 620.000 réfugiés rohingyas ont fui au Bangladesh depuis le 25 août dernier. Un afflux qui fait que les différents sites abritant ces réfugiés sont désormais fortement congestionnés. Or pour de nombreuses organisations humanitaires, ce surpeuplement et les conditions de vie difficiles dans les camps de fortune augmentent les problèmes de santé ou d'assainissement. C'est dans ce contexte que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a plaidé ce mardi à Genève pour des mesures urgentes pour améliorer l'hygiène dans les camps de réfugiés rohingyas.

Pour l'ensemble des camps où sont arrivés du Myanmar plus de 620.000 personnes qui ont fui depuis trois mois les violences dans l'Etat de Rakhine, l'accès à une eau potable reste une urgence et source d'inquiétude importante. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 60% de l'eau utilisée par les ménages dans les sites à Coz Bazar est contaminée.

Un haut niveau de bactéries e-coli a été d'ailleurs observé, a indiqué devant la presse ce mardi un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). L'agence onusienne qui s'en est « profondément préoccupée », note que la raison principale présumée est la mauvaise qualité de la gestion des points d'eau. « Nous avons observé une tendance à la hausse des taux d'infection », a souligné Christophe Boulierac.

A cet égard, l'agence onusienne rappelle que plus de 36.000 personnes, dont plus de 40% d'enfants de moins de 5 ans, subissent des maladies diarrhéiques. Dix sont décédés. « Alors que la cause exacte de l'augmentation de ces cas de diarrhée aqueuse aiguë reste incertaine, cette situation est peut-être liée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés », a fait remarquer Christophe Boulierac.

Dans ces conditions, l'UNICEF collabore avec les autorités bangladaises pour enquêter d'urgence sur les niveaux de contamination et pour garantir de meilleures pratiques de construction et de forage des puits afin de les mettre en conformité avec les normes internationales. L'UNICEF travaille aussi avec les autorités du Bangladesh pour améliorer la situation sur place.

En attendant, l'Agence onusienne apporte chaque jour près de 200.000 litres à plus de 50.000 personnes. Il a aussi établi près de 430 points d'eau pour près de 150.000 personnes. Depuis le 25 août et le début de l'afflux massif de Rohingyas au Bangladesh, l'UNICEF et ses partenaires continuent d'approvisionner en eau potable, en latrines et de systèmes d'assainissement dans les camps de réfugiés.

