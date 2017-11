Audrey Azoulay confirmée au poste de Directrice générale de l’UNESCO

La Française Audrey Azoulay a officiellement été nommée vendredi Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

La nomination de Mme Azoulay a été confirmée par la Conférence générale de l’UNESCO dont les 195 Etats membres sont actuellement réunis au siège de l’Organisation à l’occasion de leur 39e session.

Composé de 58 membres, le Conseil exécutif de l’UNESCO, qui prépare la Conférence générale et assure un suivi du travail du Secrétariat, a proposé Mme Azoulay au poste de Directrice générale le 13 octobre.

La Directrice générale sortante, Irina Bokova, a félicité Mme Azoulay pour son élection à la direction de l’UNESCO. Elle a également remercié les Etats membres pour leur confiance durant ses deux mandats. Les délégués des Etats membres de l’UNESCO rendront hommage vendredi soir à Mme Bokova pour son travail mené à la tête de l’Organisation.

Conseillère chargée de la culture et de la communication du Président français François Hollande de 2014 à 2016, Mme Azoulay est ensuite nommée Ministre de la culture et de la communication (2016 à 2017) au sein du gouvernement français.

Mme Azoulay a mené une carrière de haute-fonctionnaire dans l’administration française, se spécialisant dans l’audiovisuel public. Elle a notamment travaillé au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) entre 2006 et 2014, successivement comme Directrice adjointe de l’audiovisuel, Directrice financière et juridique et Directrice générale délégué

(Extrait sonore : Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) lors de la Conférence de presse