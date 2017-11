Antalya : Nouveau partenariat de l'ONU pour les jeunes leaders du Sud

Un nouveau partenariat de l’ONU pour permettre aux jeunes leaders du Sud de devenir des agents de changement a été lancé ce mardi lors de l’Expo mondiale de développement Sud-Sud 2017 à Antalya, en Turquie.

L’initiative « La jeunesse pour Sud» prévoit des programmes sur mesure de formation sur place et de développement de capacité de leadership. Les jeunes leaders apprendront ainsi à identifier et à adapter des solutions efficaces dans leurs domaines d’intérêt, et recevront une formation pratique pour transformer leurs propres communautés et pays.

Selon Allana Armitage, Directrice régionale du Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Europe de l'Est et centrale, il importe au plus haut point de miser sur le jeunes.

(Extrait sonore : Allana Armitage, Directrice régionale du Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, en Europe de l'Est et centrale; propos recueillis par Cristina Silveiro)