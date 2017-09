Yémen : l'ONU réitère sa demande d'une enquête internationale sur le conflit

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mardi une enquête internationale indépendante sur le conflit au Yémen, jugeant la Commission nationale « impartiale ». « J'ai appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à prendre des mesures – à instaurer une enquête internationale indépendante sur les allégations de très graves violations des droits de l'Homme et du droit humanitaire international au Yémen », a déclaré le Haut-Commissaire Zeid Ra'ad Al Hussein, dans un communiqué rendu public ce mardi à Genève.

Selon le Chef des droits de l'homme de l'ONU, « une enquête internationale contribuerait grandement à avertir les parties au conflit que la communauté internationale observe la situation et est déterminée à traduire en justice les auteurs des violations ». Zeid Ra'ad Al Hussein souligne que « la réticence de la communauté internationale à demander justice pour les victimes du conflit au Yémen est une honte et contribue, à divers titres, à l'horreur permanente qui sévit dans le pays ».

Il justifie ainsi sa demande d'une enquête internationale par l'impartialité de la Commission nationale instaurée pour enquêter sur les violations des droits au Yémen. « En l'absence de sa reconnaissance par l'ensemble des belligérants, la Commission n'est pas en mesure de fournir des rapports complets et impartiaux sur la situation des droits de l'homme dans le pays », indique ce rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme. Le document note en outre que la Commission n'est pas reconnue par « l'ensemble des belligérants » et ne peut donc pas « fournir des rapports complets et impartiaux sur la situation ».

Ce rapport signale les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international commises sur une période de trois ans, depuis septembre 2014. Entre mars 2015, date à laquelle le Haut-Commissariat a commencé à recenser les victimes civiles et le 30 août, au moins 5.144 morts et 8.749 blessés ont été comptabilisés chez les civils, dont 1.184 enfants tués et 1.592 blessés. Selon le rapport, les frappes aériennes de la coalition étaient la cause principale des victimes chez les enfants comme dans l'ensemble de la population civile. Parmi les civils tués, quelque 3.233 auraient été victimes des forces de la coalition, relève l'ONU.

Les Comités populaires affiliés aux Houthis et les unités de l'armée loyales à l'ancien Président Abdallah Saleh sont responsables de près de 67% des 1.702 cas de recrutement d'enfants en vue de les faire participer aux hostilités, note également le document. Les observateurs des Nations unies chargés des droits humains ont constaté que des enfants âgés d'à peine 10 ans portant l'uniforme et armés étaient affectés aux postes de contrôle.

Par ailleurs, le rapport fait craindre une opération de grande envergure à Al-Hudaydah, qui pourrait se traduire par de nombreuses victimes civiles, par des déplacements massifs et par une limitation accrue de l'accès aux produits indispensables à la survie de la population, qui sont distribués dans presque tout le pays à partir du port d'Al-Hudaydah.

Face à ce sombre tableau sur la situation des droits humains au Yémen, le Haut-Commissariat Zeid « appelle l'ensemble des belligérants, ceux qui les soutiennent ou qui ont une influence sur eux à faire preuve de clémence à l'égard du peuple du Yémen et à prendre des mesures immédiates afin d'assurer l'aide humanitaire au profit de la population civile et de rendre justice aux victimes des violations ». «J'appelle toutes les parties au conflit à mettre fin aux hostilités et à œuvrer fermement en vue d'une solution négociée durable afin que le peuple du Yémen puisse enfin vivre en paix,» conclut M. Zeid.

(Extrait sonore: Kiyohiko Hasegawa, Chargé des droits de l'homme au Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ; propos recueillis par Alpha Diallo)