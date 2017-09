OIM: Un nouveau site internet pour les migrants portés disparus

L’OIM, l’Agence des migrations de l’ONU a lancé son nouveau site Web du Projet des migrants disparus (https://missingmigrants.iom.int/) Le projet Migrants disparus suit les migrants, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, décédés ou disparus lors de la migration vers une destination internationale.

Le site a été redessiné pour être plus convivial. Les nouvelles fonctions comprennent:

Graphiques interactifs: de nouveaux graphiques informatifs, des cartes et des graphiques sont mis en évidence pour faciliter la compréhension des données du projet Migrant. Les utilisateurs peuvent afficher des points de données individuels en zoomant sur les cartes et peuvent filtrer les tableaux par mois, année et région en cliquant sur chaque graphique.

Pages régionales: en plus de la page mettant en évidence les données sur les décès des migrants en Méditerranée, le nouveau site internet présente des graphiques sur différentes régions et points chauds à travers le monde, y compris la Méditerranée et le Moyen-Orient.

Données d’accès facile: l’ensemble de données du projet Migrants disparus est maintenant disponible pour téléchargement. L’ensemble de données contient des informations sur chaque incident dans lequel un mort de migrants a été enregistré et comprend des données sur les circonstances de la mort ainsi que le profil des migrants impliqués, le cas échéant.

Publications: une analyse approfondie des migrants disparus et les données du projet et d’autres sujets relatifs aux décès des migrants se trouvent sur la nouvelle page de publication

(Interview Frank Laczko, Directeur du centre de l’analyse des données à l’OIM; propos recuillis par Florence Westergard)