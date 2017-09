Journée internationale de l'alphabétisation : l'alphabétisation dans un monde numérique

Cette année, la Journée internationale de l'alphabétisation (8 septembre) sera célébrée à travers le monde sous le thème « L'alphabétisation dans un monde numérique ». Elle a pour objectif global d'examiner les types de compétences en lecture et en écriture dont les individus ont besoin pour naviguer dans des sociétés où la communication est de plus en plus numérique et explorer des politiques et des programmes d’alphabétisation efficaces qui puissent tirer parti des opportunités offertes par le monde numérique.

Dans son Message la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova rappelle que “dans le monde, 750 millions d'adultes sont dépourvus des connaissances les plus élémentaires en lecture et en écriture. Près de 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. Les études internationales montrent par ailleurs qu'une large part des adultes et des jeunes de notre planète, y compris dans les pays développés, ne possède pas les compétences numériques élémentaires nécessaires pour être pleinement intégrés à nos sociétés et au monde du travail. Réduire cet écart de compétences est un impératif sur le plan de l'éducation et du développement.”

À une vitesse record, les technologies numériques modifient fondamentalement la façon dont les gens vivent, travaillent, apprennent et se socialisent, partout. Elles offrent aux individus de nouvelles possibilités d'améliorer tous les domaines de leur vie, notamment l’accès à l’information ; la gestion des connaissances ; les réseaux ; les services sociaux ; la production industrielle et les modes de travail. Cependant, ceux qui n’ont pas accès aux technologies numériques et qui n'ont pas les connaissances, les aptitudes et les compétences requises pour les utiliser peuvent se retrouver marginalisés dans des sociétés de plus en plus régies par le numérique. Les capacités en lecture et en écriture font partie de ces compétences essentielles.

Tout comme les connaissances, les aptitudes et les compétences évoluent dans le monde numérique, et il en est de même du concept d'alphabétisation. Afin de combler le déficit de compétences dans ce domaine et de réduire les inégalités, la Journée internationale de l'alphabétisation mettra cette année l'accent sur les défis et les opportunités liés à la promotion de l'alphabétisation dans le monde numérique, un monde où, malgré les progrès réalisés, au moins 750 millions d'adultes et 264 millions d'enfants non scolarisés n'ont toujours pas les compétences de base en lecture et en écriture.

La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année dans le monde entier et rassemble les gouvernements, les organisations multilatérales et bilatérales, les ONG, le secteur privé, les communautés, les enseignants, les élèves et les experts dans le domaine. Elle donne l'occasion de souligner les réalisations et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants afin de promouvoir l'alphabétisation en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la vie au sein et au-delà de l'agenda Éducation 2030.

Une cérémonie de remise des Prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO 2017 se tiendra également afin de reconnaître et de récompenser des pratiques d'alphabétisation exemplaires du monde entier en lien avec le thème de cette année et en tant que cible essentielle pour la réalisation de l'Objectif de développement durable 4.

(Interview: Borhene Chakroun, chef de la Section de la jeunesse, de l’alphabétisation et du développement des compétences du Secteur de l’éducation de l’UNESCO; propos recueillis par l’UNESCO)

=