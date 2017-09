Edition spéciale – Liberté de la presse : être femme et journaliste dans les zones de conflit

Cette semaine dans notre édition special pour cause de jour férié, nous mettons l’accent sur les femmes journalistes dans les zones de conflit.

Exercer le métier de journaliste ou de reporter en zone de conflit nécessite une détermination et un courage extraordinaires, d’autant plus que les journalistes eux-mêmes sont de plus en plus les cibles d’attaques. Être une femme journaliste ajoute des défis supplémentaires.

Le Groupe des amis de la protection des journalistes de l’ONU a organisé une table ronde au Siège de l’ONU à New York pour discuter de la question récemment. L’occasion pour nous de recevoir dans nos studios deux des panelistes reporters francophones des zones de conflit, Tatiana Mossot et Marie Bourreau.

Elles partagent leurs expériences et reviennent sur l’apport particulier des femmes journalistes, les défis auxquels elles sont confrontées, et l’importance de s’informer et prendre connaissances du terrain.

Interview :

Tatianna Mossot, journaliste pour Voice of America, ancienne correspondante et présentatrice pour France24 en Afrique

Marie Bourreau , correspondante pour Le Monde et Radio France Internationale à l’ONU

Interview, production mixage : Cristina Silveiro

Collaboration : Laetitia Kouassi, Florence Westergard

Prise de son : Carlos Macias