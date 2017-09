Corée du Nord : l'ONU condamne le dernier essai nucléaire

Le Secrétaire général des Nations Unies a condamné dimanche le test nucléaire souterrain annoncé par la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Dans une déclaration, António Guterres a affirmé que cet acte constitue une grave violation de plus des obligations internationales de la RPDC et porte atteinte aux efforts internationaux de non-prolifération et de désarmement.

Aussi le chef de l’ONU a estimé que cet acte est profondément déstabilisant pour la sécurité régionale.

La RPDC est le seul pays au monde qui continue à violer les normes établies contre les essais nucléaires.

Le Secrétaire général a réitéré son appel aux dirigeants de la RPDC de cesser de commettre de tels actes et de respecter pleinement ses obligations internationales en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Le Secrétaire général reste en contact avec toutes les parties concernées.

Des propos qu’ont largement également évoqué les chefs de l'Agence international pour l’énergie atomique (AIEA), Yuki Amano, et de l'Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Lassina Zerbo.

L'OTICE a précisé que dimanche 3 septembre à 03 :30 UTC plus de 100 stations de son système de surveillance international ont détecté un évènement sismique inhabituel en République populaire démocratique de Corée (RPDC), qui serait d'une magnitude plus élevée que celui du 9 septembre 2016.

Selon l'OTICE, si confirmé, cet acte indiquerait que le programme nucléaire de la RPDC avance rapidement.

Le Conseil de sécurité doit se réunir lundi pour discuter de la non-prolifération et de la RPDC.

