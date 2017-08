Terrorisme / Finlande : le chef de l’ONU condamne l’attaque à Turku

Le Secrétaire général des Nations Unies a condamné samedi l’attaque terroriste à Turku, en Finlande, qui a eu lieu vendredi 18 août.

Dans un communiqué, António Guterres a exprimé ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple finlandais et souhaité un prompt rétablissement pour les blessés.

Le chef de l'ONU a affirmé que l’Organisation se portent solidaire du gouvernement finlandais dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Selon la presse vendredi, au lendemain de l'attentat meurtrier a Barcelone, au moins deux personnes sont mortes et six autres ont été blessées lors d’une attaque au couteau dans la ville portuaire de Turku, en Finlande. L’assaillant, qui est soupçonné d’avoir voulu cibler des femmes, a été neutralisé par la police locale le jour même. La police finlandaise a déclaré samedi qu'elle estime qu'il s'agit d'un acte terroriste.

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)