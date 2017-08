Sommet sur les migrants : le HCR salue l'adoption d'un Plan d'action à Paris

A l'initiative de la France, sept dirigeants de pays africains et européens se sont réunis hier lundi 28 août à Paris pour se pencher sur la crise migratoire. Dans une déclaration conjointe de neuf pages, ces dirigeants ont rappelé les fondamentaux « d'une approche globale de la migration et de l'asile ». Cette feuille de route vise notamment à renforcer le soutien aux pays de transit en Afrique et lutter contre les trafics de migrants.

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est donc félicité des engagements pris hier à la réunion de Paris sur la migration et le droit d'asile. Dans une déclaration rendue publique, le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés s'est surtout félicité « de l'annonce d'un plan d'action complet pour l'appui à des solutions à long terme au problème complexe de la migration mixte ainsi que la résolution de ses causes profondes, en étroite coopération avec les pays d'origine et de transit, et conformément au droit international ». D'après l'expérience du HCR, les mesures visant simplement à ralentir le nombre d'arrivées ne solutionnent pas le problème de la migration forcée. « Une approche cohérente doit comprendre un ensemble d'actions fortes et déterminées pour assurer une paix durable dans les pays en proie au conflit ainsi que le développement social et économique dans les pays d'origine », avertit le Chef du HCR, Filippo Grandi.

L'Agence onusienne salue également l'engagement renouvelé pour appuyer les efforts de secours aux personnes en danger en mer et dans le désert. Selon le HCR, sauver des vies humaines doit rester une priorité absolue dans les efforts de réponse, parallèlement à des mesures énergiques de répression contre les passeurs. A cet égard, les services du Haut-Commissaire Grandi rappellent qu'un grand nombre de personnes fuient la guerre ou la persécution. « Je me félicite de l'affirmation de plusieurs États aujourd'hui sur la nécessité d'assurer à ces personnes une protection internationale », s'est ainsi réjoui le Chef du HCR.

Selon Filippo Grandi, il est essentiel de permettre l'accès et de renforcer les systèmes d'asile dans tous les pays d'asile et de transit. La stabilité politique et la sécurité en Libye sont particulièrement importantes pour permettre l'accès à des milliers de réfugiés et de migrants bloqués dans ce pays. Une façon pour le HCR de rappeler que la plupart subissent actuellement de graves abus de droits humains et des conditions de vie inacceptables.

En conclusion, le HCR a salué l'engagement du Sommet de Paris de fournir davantage de places de réinstallation pour les personnes nécessitant une protection internationale depuis toutes les régions le long de l'itinéraire de la Méditerranée centrale ainsi que d'accélérer le processus de l'UE pour la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce. « Des voies légales complémentaires sont également nécessaires, y compris le regroupement familial facilité. Toutes ces avancées positives doivent être rapidement mises en œuvre et étendues », conclut le Chef du HCR Filippo Grandi.

(Extrait sonore : Cécile Pouilly, porte-parole du HCR à Genève ; propos recueillis par Alpha Diallo)