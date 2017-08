SEED : 15 entreprises africaines innovantes primées pour leur contribution au développement durable

Cette semaine, dans Escale, coup de projecteur sur l’initiative SEED, un partenariat mondial pour l'action sur le développement durable et l'économie verte, et le Prix SEED pour l'esprit d'entreprise dans le développement durable.

Il s'agit d'un prix annuel conçu pour découvrir les entreprises débutantes les plus prometteuses et novatrices dans le secteur social et environnemental dans les pays émergents et en voie de développement

L'initiative SEED a été lancée en 2001 par le Ministère fédéral de l’Environnement de l'Allemagne. Elle a été présentée comme un partenariat « Exemple d’excellence » par, entre autres, le PNUE et le Ministère lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002. L’initiative SEED a été ensuite enregistrée en tant que partenariat par le PNUE, le PNUD et l’UICN lors du Sommet.

Quinze entreprises ont été primées en 2017. Les entreprises lauréates bénéficient d'un suivi et d'un accompagnement.

Interview :

• Arab Hoballah, Directeur exécutif de SEED, promouvoir l'entreprenariat pour le développement durable

