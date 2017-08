Sahel : la Force conjointe du G5 présente une occasion unique de répondre aux défis régionaux, estime El Ghassim Wane

Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation au Sahel et le suivi de la Force conjointe mise en place dans la région par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie le Niger et le Tchad. Les quinze ont entendu le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix. El Ghassim Wane a estimé que la dimension transfrontalière de la menace terroriste au Sahel, ainsi que les graves défis posés par la criminalité transnationale organisée et ses liens avec le terrorisme continuent de constituer une grave menace pour la stabilité, la prospérité et la croissance de la région.

El Ghassim Wane a estimé que la Force conjointe du G5 Sahel présente une occasion unique de répondre aux défis régionaux à travers une approche régionale. Aussi, a-t-il ajouté « Pour exploiter pleinement cette opportunité, il importe que les autres aspects des causes de l'instabilité au Mali et dans la région sont traités de manière simultanée.»

Selon le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, remédier aux causes profondes de l'instabilité dans le Sahel requiert d'aller au-delà de l'action militaire et de s'attaquer au déficit de gouvernance, à la pauvreté chronique, au chômage, aux effets des changements environnementaux.

Pour El Ghassim Wane, il est aussi nécessaire de s'attaquer à la criminalité transfrontalière. «Je voudrais également souligner la primauté du politique et la nécessité de s'assurer qu'une stratégie politique guide les activités de la Force conjointe de manière à ce qu'elles soient alignées avec le processus de paix malien et les autres initiatives régionales connexes, » a-t-il déclaré.

(Extrait sonore : El Ghassim Wane, Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix)