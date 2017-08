Radio Okapi Kindu, fréquence de la paix

Cette semaine dans Escale Jennifer Bakody, raconte les débuts de Radio Okapi, la radio des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC).

Cette radio de la paix a été installée en 2002 avec pour objectif d'apporter une information neutre transparente et indépendante aux congolais sur la situation humanitaire et la transition au lendemain de la 'deuxième guerre' du Congo, dans les 5 langues du pays.

Jeune journaliste, Jennifer Bakody a pris la tête de la rédaction de l'antenne d'Okapi à Kindu, et a voué 3 ans de sa vie à Okapi.

Elle vient de publier les mémoires de son expérience, pour rendre hommage au travail de cette radio et de ses journalistes qui, selon elle, sont « l'anti fake-news » et devraient constituer une référence pour les medias internationaux.

Radio Okapi offre une diversité d'émissions – information, éducation et divertissement – et vise tous les publics par son offre de programmes et de sujets.

Radio Okapi cherche à atteindre l’audience la plus large possible. Sa diffusion nationale couvre la presque totalité du pays en modulation de fréquence –FM – 24h sur 24, et tout le pays par ondes courtes à certaines heures de la journée.

Elle compte plus de 200 collaborateurs (journalistes, techniciens, animateurs, chauffeurs, etc.) sur l'ensemble du pays, 20 relais FM propres et 27 radios partenaires qui reprennent une partie de ses programmes.

Interview :

Jennifer Bakody , auteur et rédacteur en chef de Radio Okapi Kindu

Interview, production et présentation : Cristina Silveiro

Collaboration : Pellet Kipela, Jean Marc Matwaki et Tina Salama de Radio Okapi

Prise de son : Carlos Macias