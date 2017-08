Plus d'un million de réfugiés sud-soudanais sont en Ouganda, selon le HCR

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a une nouvelle fois demandé jeudi à la communauté internationale un soutien supplémentaire d’urgence pour gérer la situation des réfugiés du Soudan du Sud, en particulier en Ouganda, où le nombre de réfugiés sud-soudanais vient de franchir la barre du million.

Au cours des 12 derniers mois, 1.800 Sud-Soudanais en moyenne sont arrivés quotidiennement en Ouganda. En plus du million de réfugiés sud-soudanais qui y sont déjà accueillis, au moins un million d’autres ont fui au Soudan, en Ethiopie, au Kenya, en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA).

En Ouganda, plus de 85% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants (âgés de moins de 18 ans). Les nouveaux arrivants continuent de témoigner de la violence barbare qui sévit au Soudan du Sud, où des groupes armés incendient des maisons et les civils qui s’y trouvent, tuent les personnes sous les yeux de leurs proches, abusent sexuellement des femmes et des jeunes filles et enlèvent des jeunes garçons pour les enrôler de force.

Compte tenu des arrivées incessantes de réfugiés par milliers, le volume d’aide que le HCR et ses partenaires sont capables de fournir se réduit drastiquement. Pour l’Ouganda, 674 millions de dollars sont nécessaires pour les réfugiés sud-soudanais cette année, mais seul un cinquième de ce montant (21%) a été reçu jusqu’à présent. La situation est à peine meilleure dans d’autres pays de la région : au total, 883,5 millions de dollars sont nécessaires pour gérer la situation des réfugiés en provenance du Soudan du Sud, mais seulement 250 millions de dollars ont été reçus à ce jour.

La pénurie de financements impacte désormais considérablement la capacité des organisations humanitaires à fournir une aide vitale et des services essentiels.

En juin, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a été contraint de réduire les rations alimentaires destinées aux réfugiés. Dans l’ensemble des camps situés au nord de l’Ouganda, les dispensaires sont obligés de fonctionner sans un nombre suffisant de médecins, de personnel soignant et de médicaments, tandis que, dans les écoles, les enseignants doivent faire cours devant des classes de plus de 200 élèves, souvent au plein air. De nombreux enfants réfugiés abandonnent les cours car les écoles les plus proches sont trop éloignées pour y accéder facilement.

Depuis décembre 2013, date à laquelle la crise au Soudan du Sud a éclaté à Juba, plus de deux millions de Sud-Soudanais ont fui vers les pays voisins tandis que deux millions d’autres personnes seraient déplacés à l’intérieur du pays.

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)