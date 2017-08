OIT : inauguration de la Commission mondiale sur l'avenir du travail

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a inauguré lundi à Genève la Commission mondiale de haut niveau sur l'avenir du travail.

Cette instance mondiale doit aborder les nombreux enjeux cruciaux de notre époque et pour l'avenir du monde du travail.

Elle traitera d'une question fondamentale: comment devrait s'organiser un monde du travail qui se transforme rapidement pour répondre aux valeurs de justice sociale?

La Présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim co-présidente de la nouvelle Commission a participé a la cérémonie d'ouverture, appelant à placer les gens au cœur de l'agenda de la Commission.

«Il est indéniable que de nombreux emplois d’aujourd’hui seront automatisés demain avec des conséquences pour les personnes, en particulier les jeunes, qui seront confrontés à de nouvelles opportunités d’emploi. Dans ce contexte, l’initiative Future of Work est une occasion unique de catalyser le dialogue participatif constructif et de recueillir les preuves, et d’exploiter l’expertise mondiale nécessaire, pour aborder les tendances émergentes et façonner les transformations qui se produisent dans le monde du travail » a déclaré la dirigeante de l'ile Maurice, soulignat « Mais en ce qui concerne l’avenir, nous devons partir d’une gamme de points de vue et de situations qui placent le bien-être des gens au front et au centre “.

Les travaux de la Commission seront organisés autour des quatre “conversations du centenaire” : travail et société; des emplois décents pour tous; l'organisation du travail et de la production; et la gouvernance au travail.

La Commission, composée d'une vingtaine d'experts venus du monde entier, a été mise en place dans le cadre de l'Initiative du Centenaire pour l'avenir du travail de l'OIT que le Directeur général avait lancée en 2013. Les experts rédigeront un rapport indépendant qui sera soumis à la Conférence du Centenaire de l'OIT en 2019.

La Présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, et le Premier ministre de Suède, Stefan Löfven, qui coprésident la Commission ont tous deux participé à la cérémonie.

(Extrait sonore : Ameenah Gurib-Fakim, Présidente de la République de Maurice et co-présidente de la Commission mondiale de haut niveau sur l'avenir du travail; Mise en perspective : Cristina Silveiro)