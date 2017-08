Mali : prochaine visite de la Procureure de la Cour pénale internationale

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, est attendue au Mali au cours de la première quinzaine du mois de septembre. L'annonce a été faite par le Ministère malien de la justice via un communiqué et reprise par Mikado FM, la Radio de la MINUSMA, la Mission des Nations Unies déployée au Mali.

La confirmation de la visite de la Procureure de la CPI intervient quelques jours à peine après la déclaration cette semaine de la MINUSMA qui se dit déterminée à poursuivre son enquête sur les allégations d'abus et de violations graves des droits de l'homme par deux groupes armés signataires de l'Accord de paix, la Plateforme et la Coordination des Mouvements de l'Azawad, dans la région de Kidal, au nord du pays.

La MINUSMA a déployé, conformément à son mandat, des équipes de la Division des droits de l'homme et de la protection, afin d'enquêter et de documenter ces éventuels abus et violations, notamment à Anéfis, où l'existence de charniers a été rapportée.

« Sur les 67 allégations, 34 ont pu être corroborées et confirmées, parmi lesquelles figurent notamment des disparitions forcées d'individus, y compris celles de mineurs, des cas d'enlèvement et de mauvais traitements, ainsi que des cas de destructions, d'incendie et de vols », a précisé la MINUSMA dans un communiqué de presse.

(Correspondance de Thiecoura Goita, Mikado-FM, Bamako)