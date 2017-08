Kosovo : le rétablissement du dialogue est essentiel

Le Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo et chef de la Mission des Nations Unies (MINUK), Zahir Tanin, a briefé ce matin, par vidéoconférence, le Conseil de sécurité sur la situation dans la province. Devant les quinze, Zahir Tanin a jugé vital, qu'après trois mois de campagne électorale et d'incertitude post-électorale, un gouvernement soit enfin formé. Il a souligné la nécessité d'instaurer un dialogue constructif.

Le Représentant spécial a aussi émis l'espoir que le Kosovo progresse sérieusement et de manière responsable, et que la communauté internationale travaille de concert pour continuer à fournir les soutiens essentiels.

Zahir Tanin a estimé que la réconciliation politique, en soi, ne peut surmonter toutes les divisions. Elle doit s'accompagner d’une réconciliation sociétale, en rétablissant la confiance et la coopération à tous les niveaux. « La MINUK œuvre en priorité à favoriser une plus grande confiance parmi les communautés : nous explorons continuellement les manières dont la Mission peut mieux contribuer, dans le cadre de son mandat, à améliorer les relations intercommunautaires », a déclaré le Représentant spécial, avant de précis que la Mission fait cela avec des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et avec les partenaires internationaux.

Zahir Tanin a mis l'accent sur le fait que le rétablissement de la confiance n’est pas un acte isolé, mais un processus à long terme visant à transformer la méfiance en coexistence et finalement à instaurer une véritable coopération. Aussi, partout où elle le peut, la MINUK se concentre sur la promotion de nouvelles activités de coopération avec les dirigeants des institutions municipales et communautaires, en soutenant le travail et le volontarisme des acteurs locaux.

(Extrait sonore : Zahir Tanin, Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo, Chef de la MINUK)