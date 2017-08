Journée de la jeunesse : Contribuer au succès de l’agenda 2030 de l’ONU

Aujourd’hui est célébrée la journée internationale de la jeunesse. Le thème cette année « la jeunesse construit la paix ».

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son message se dit déterminé à renforcer l’autonomisation et l’inclusion de tous les jeunes du monde entier.

Lovens Gjed est un étudiant haïtien à l’université Columbia. Il participe, avec plus d’une centaine d’autres jeunes, à l’Assemblée des Jeunes qui se tient chaque année aux Nations Unies à New York. C’est sa troisième participation et cette année c’est en tant que stagiaire avec l’Organisation non gouvernementale « Friendship Ambassadors Fondation ». Il explique son engagement pour atteindre les objectifs que l’ONU s’est fixée pour 2030 et l’importance de l’éducation pratique pour ainsi apprendre des autres.

(Interview: Lovens Gjed, étudiant haïtien. propos recueillis par Paulina Castillo)