Genève : le footballeur brésilien Neymar, nouvel ambassadeur de Handicap International

Dans ses nouveaux habits d'Ambassadeur de bonne volonté pour Handicap international, Neymar Jr s'est d'abord livré à une démonstration de son adresse avec un ballon sur la « Broken Chair ». Cette immense sculpture représentant une chaise dont l’un des pieds est amputé est érigée sur la place des Nations. Juché sur l'édifice, place des Nations, le Brésilien a effectué quelques jonglages, avant d'expédier le ballon dans les jardins de l'ONU. Et pour l'occasion, Neymar portait un t-shirt avec la mention : «Réparer les vies».

Donc la première action de Neymar Jr en tant qu'ambassadeur de Handicap International a été d'dresser un message aux nations du monde, pour les appeler à mieux inclure des personnes handicapées dans la société. « Mais à travers ce partenariat, l'international brésilien du Paris Saint-Germain met son immense popularité au service d'une cause: celle des plus vulnérables dans le monde, les personnes handicapées dans les pays pauvres, les victimes de conflits et de catastrophes naturelles », fait remarquer Manuel Patrouillard, Directeur général de Handicap International.

Le footballeur s’est intéressé depuis quelque temps déjà à la question de l’appareillage des enfants amputés, avant de s'intéresser davantage aux actions de l'ONG. « C'est la raison pour laquelle, les Nation Unies insistent aussi sur l'importance de ce soutien de Neymar sur les personnes handicapées dans les pays pauvres et les victimes de conflits. Des victimes qui sont dans l'agenda de la Genève internationale », a souligné Michael Moller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève.

Il faut juste rappeler que Neymar est le premier ambassadeur international de l'ONG Handicap International.

(Mise en perspective d'Alpha Diallo, Nations Unies/Genève ; avec des extraits sonores de Neymar Jr, footballeur brésilien ; Manuel Patrouillard, Directeur général de Handicap International ; et Michael Moller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève).