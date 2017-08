Espagne : le chef de l'ONU condamne une attaque terroriste « odieuse » à Barcelone

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a vivement condamné l’attaque terroriste perpétrée jeudi à Barcelone, en Espagne.

Une camionnette a percuté en fin d’après-midi la foule présente sur les Ramblas, l’avenue la plus bondée de Barcelone. Les médias, citant le gouvernement catalan, ont fait état d’au moins douze morts et de plus de 50 blessés.

« (Le Secrétaire général) transmet ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes tuées ainsi qu’au gouvernement et au peuple espagnol », a annoncé jeudi son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse. « Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».

Le chef de l’ONU espère que les responsables de cette « violence odieuse » seront rapidement traduits en justice.

« Les Nations Unies affirment leur solidarité avec le gouvernement espagnol dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent », a souligné le porte-parole du Secrétaire général.

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)