Edition spéciale – Francophonie : Le français se porte bien

L'OIF contribue à la prévention des conflits au sein de l'espace francophone, favoriser la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, et agir pour la promotion et l'effectivité des droits de l’homme dans l'espace francophone. Elle a la volonté de promouvoir la diversité culturelle. Elle est au service de l'éducation et intervient à toutes les étapes de la formation. Elle est aussi au service de l'économie et du développement

Depuis le 1er janvier 2015, Michaëlle Jean est secrétaire générale de la Francophonie

Avec 274 millions de locuteurs dans le monde, pour l'OIF le français se porte bien.

Le français est la seule langue avec l'anglais à être parlé sur les cinq continents, la deuxième langue la plus enseignée et la troisième langue des affaires.

Dans un entretien accordé à ONU Info, Michaëlle Jean, la Secrétaire générale de l'OIF affirme que le français est un véritable trait-d'union entre les pays des cinq continents. Elle fait le point sur les ambitions de la « francophonie économique » et parle aussi des initiatives citoyennes lancées par les jeunes francophones.

Interview : • Michaëlle Jean, la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Propos recueillis par Isabelle Dupuis)