Conférence mondiale des humanités: défis et responsabilités pour une planète en transition

La première « Conférence mondiale des humanités » a ouvert ses portes dimanche à Liège, en Belgique.

Cette rencontre, co-organisée avec l'UNESCO, accueillent jusqu'au 12 août plus de 400 spécialistes venus des quatre coins du monde pour discuter de l'importance des humanités.

Les discussions seront axées sur 6 thème, à savoir : l’homme et l’environnement ; identités culturelles, diversité culturelle et relations interculturelles ; patrimoine culturel ; frontières et migrations ; histoire, mémoire et politique; et les sciences humaines dans un monde en transition.

Selon Jean Winand, Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres à l'Université de Liège et l'un des participants à la Conférence, l'instabilité politique, le désenchantement des citoyens vis-a-vis de la politique, les guerres, les déplacements de populations, les chocs culturels et la montée des fanatismes et des intransigeances de toute sort qui constituent l'actualité des dernières années, appellent à remettre les sciences humaines et les humanités à l'avant plan du débat.

« L'impression de chaos qui en résulte et le manque de repères s'expliquent …par un déficit dans l'éducation, un déficit dans la formation de l'esprit critique, des connaissances de l'autre, la maitrise des sources premières, la maitrise des langues, toute discipline en quelque sorte qui constitue le terreau et la raison d'être des sciences humaines», a affirmé Jean Winand.

La conférence devrait permettre de renforcer l’organisation des sciences humaines et contribuer à la convergence d'approches scientifiques et culturelles plus larges, en vue de combler le fossé qui réside souvent entre les domaines de la connaissance et de la recherche et aider à trouver des réponses aux questions auxquelles nos sociétés sont confrontées.

(Extrait sonore : Jean Winand, Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres à l'Université de Liège)