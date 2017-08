Conférence du désarmement : Washington met en garde contre la menace que représente Pyongyang

La République populaire démocratique de Corée a réitéré ce mercredi à Genève son droit à développer son arsenal nucléaire. Mais pour les Etats-Unis, cette perspective reste une menace indéniable pour la paix et la sécurité internationales. Pour Washington, il n'y a peut-être pas de défi aussi important pour la sécurité mondiale que le développement continu du programme d'armes interdites de la RPDC.

Le temps des débats est terminé, les dangers sont clairs, le moment est donc venu pour une action concertée face aux provocations de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC). Devant la Conférence du désarmement, l'Ambassadeur des Etats-Unis est revenu sur les mesures prises par son pays aux côtés de la République de Corée et du Japon pour renforcer leurs capacités de dissuasion et de défense contre toute attaque nord-coréenne. L'Ambassadeur Robert Wood a ainsi souligné que l'objectif de ses exercices militaires est d'améliorer leurs capacités défensives, avec la volonté de défendre les alliés des Américains dans la péninsule coréenne.

Washington a aussi rappelé le régime de sanctions adopté pour faire pression sur la « Corée du Nord ». Des sanctions qui ne pas orientées contre le peuple. Les Etats-Unis insistent sur le fait que leur politique ne vise pas à changer de régime.

En attendant, ils se disent ouverts à des négociations sur la dénucléarisation nord-coréenne même si Washington ne cache pas son pessimisme face aux actions posées récemment par Pyongyang. Dans tous les cas, les américains prônent une réponse appropriée de la communauté internationale face à ce qu'ils considèrent comme une menace mondiale.

Face à ces accusations, la RPDC souligne qu'elle n'entend pas négocier sous la menace et ne souhaite pas marchander son droit à la dissuasion nucléaire.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)