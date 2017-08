Colombie : l’ONU a achevé la collecte des armes des combattants des FARC-EP

La Mission des Nations Unies en Colombie a annoncé avoir achevé le processus de collecte des armes individuelles des combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC-EP) dans le cadre de l'accord de paix entre ce groupe rebelle et le gouvernement colombien.

« À ce jour, le 15 août, [l'ONU] a conclu le processus d’extraction de toutes les armes et fragments de munitions dans les 26 camps des FARC-EP, ainsi que dans les caches d’armes », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Colombie et chef de la Mission de l'ONU dans ce pays, Jean Arnault, dans un communiqué de presse publié mardi.

« En plus de l’opération qui se déroule à Pondores, des opérations d’extraction sont en cours dans quatre endroits : La Reforma, Yari, La Guajira et La Variante. Le matériel transporté dans les conteneurs comprend 8.112 armes et près de 1,3 million de cartouches brûlées », a-t-il ajouté.

Tous les matériaux instables trouvés dans les 26 camps, y compris les mines antipersonnel, les grenades, les explosifs artisanaux et la poudre à canon, ont également été détruits.

Le chef de la mission a souligné l’importance de ce processus et ce que cela signifie pour l’avenir de la Colombie.

« Je considère que ce sont des chiffres importants qui montrent qu’il y a eu un processus exhaustif de dépôt des armes, pas seulement un processus d’abandon des armes individuelles », a souligné M. Arnault. « Comme l’a dit le Président Juan Manuel Santos, cela conduit le pays à une nouvelle étape ».

L'actuelle Mission des Nations Unies sera remplacée le 26 septembre par la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie.

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)