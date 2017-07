Yémen : l'UNICEF, le PAM et l'OMS exhortent les dirigeants à trouver une solution pacifique au conflit

Les responsables du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Anthony Lake, le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, et le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont effectué du 24 au 26 juillet une visite conjointe au Yémen, où ils ont vu de première main l’ampleur de la crise humanitaire. Lors de leurs rencontres avec les dirigeants yéménites, à la fois à Aden et à Sanaa, les trois chefs d'agence, ont appelé à donner aux travailleurs humanitaires l’accès aux zones touchées par les combats et ont exhorté les dirigeants yéménites, à trouver une solution politique pacifique au conflit.

Dans un communiqué commun, Anthony Lake, David Beasley et Tedros Adhanom Ghebreyesus ont déclaré, à l'issue de leur visite, que le Yémen est confronté à la plus grave épidémie de choléra au monde au milieu de la pire crise humanitaire au monde, les infrastructures vitales ayant été endommagées ou détruites.

Au cours des trois derniers mois, ont été comptabilisés 400 000 cas de choléra et près de 1 900 décès ont été associés à l'épidémie, alors que le pays est au bord de la famine. Plus de 60% de la population ne sait pas d’où viendra le prochain repas.

Les trois agences indiquent également que près de 2 millions d’enfants yéménites souffrent de malnutrition sévère aiguë, ce qui les rend plus sensibles au choléra.

Les responsables ont déclaré qu’ils avaient visité un hôpital où ils ont rencontré des enfants qui pouvaient à peine rassembler leurs forces pour respirer.

(Interview : Tamara Kumer, porte-parole du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient; propos recueillis par Jérôme Longué)