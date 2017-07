Terrorisme : le Conseil renforce les dispositifs dans la lutte contre le terrorisme

Le Conseil de sécurité a adopté jeudi à l’unanimité la résolution 2368 (2017), renforçant la lutte contre le terrorisme.

En adoptant la résolution, forte de 105 paragraphes opérationnels et trois annexes, le Conseil décide qu’en vertu de ses précédentes résolutions pertinentes, les États doivent prendre des mesures de gel des avoirs, d’interdiction de voyager et d’embargo sur les armes.

Parrainée principalement par les États-Unis, le texte de la résolution détaille les types de sanctions qui s’appliquent aux organisations terroristes, l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaïda et aux personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.

La nouvelle résolution impose des sanctions contre 8 nouvelles personnes, groupes et entités associées à l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) et Al-Qaïda.

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité rappelle l’importance d’une mise en œuvre effective des différentes mesures décrites.

Il se dit en outre « de plus en plus préoccupé par le fait que les résolutions antérieures ne soient pas appliquées », notamment « par le nombre insuffisant de rapports présentés » au Comité contre le terrorisme (CTC).

Autre point largement traité dans la résolution adoptée jeudi : le financement du terrorisme.

Le Conseil « engage vivement » tous les États membres à appliquer les quarante recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme et de la prolifération.

Aussi la resolution renforce la lutte contre le retour des cobattants terroristes etrangers, « phénomène pernicieux » selon le Sénégal, qui a coparrainé la résolution, qui « touche l'Afrique de la Corne de l'Afrique jusqu'au Sahel, en passant par le bassin par le bassin du lac Tchad et le Maghreb ».

