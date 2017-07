Santé : 63% de la population mondiale protégée par une des mesures anti-tabac recommandées par l'OMS

Selon le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, «en travaillant ensemble, les pays peuvent éviter que, chaque année, des millions de personnes meurent de maladies liées au tabagisme et ainsi économiser des milliards de dollars par an en dépenses de santé et en perte de productivité».

Le dernier Rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'épidémie mondiale de tabagisme, publié aujourd'hui conclut que davantage de pays ont mis en œuvre des politiques de lutte antitabac, allant des mises en garde illustrées sur les paquets aux zones non-fumeurs, en passant par des interdictions de la publicité.

Environ 4,7 milliards de personnes, soit 63% de la population mondiale, sont couvertes par au moins une mesure globale de lutte antitabac. Par rapport à 2007, quand seulement 1 milliard de personnes et 15% de la population étaient protégées, le chiffre a quadruplé. Les stratégies pour la mise en œuvre de ces politiques ont sauvé des millions de personnes d'une mort prématurée. Cependant, relève le rapport, l'industrie du tabac continue d'entraver les efforts des gouvernements pour appliquer pleinement les interventions qui sauvent des vies et permettent des économies.

«Dans le monde entier, les gouvernements ne doivent pas perdre de temps pour intégrer toutes les dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac dans leurs programmes et politiques nationaux de lutte contre le tabagisme», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. «Ils doivent aussi prendre des mesures autoritaires contre le commerce illicite du tabac, qui aggrave exacerbe l'épidémie mondiale de tabagisme et sles conséquences aux niveaux sanitaire et socioéconomique.»

(Interview : Marine Perraudin, Experte, Département de prévention des maladies non transmissibles, Unité de la lutte anti-tabac, Organisation mondiale de la Santé; propos recueillis par Laetitia Kouassi)