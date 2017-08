RCA : en visite à Bangui, Jean-Pierre Lacroix réaffirme la nécessité d'un dialogue politique pour ramener la paix

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix est depuis dimanche matin à Bangui, la capitale de la République centrafricaine (RCA). Cette visite de travail de 48 heures intervient après les récents évènements sécuritaires dans le Sud-Est du pays. Tout au long des échanges tenus qu’il a eus, le patron des Casques bleus onusiens a estimé que « le dialogue politique reste le meilleur moyen de ramener la paix en Centrafrique. » Des propos tenus et réaffirmés au micro de la Radio Guira-FM, la radio de la MINUSCA, la Mission des Nations Unies déployée en RCA.

Ainsi, Jean-Pierre Lacroix a poursuivi ce lundi ses rencontres à Bangui avec les plus hautes autorités centrafricaines notamment, le président de la République Faustin Archange Touadera, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji et le er vice-président de l'Assemblée nationale, Aurélien Simplice Zingas. En toile de fonds de ces entretiens, la situation sécuritaire à Bangassou où trois casques bleus ont récemment été tués.

Au sortir de la rencontre avec le Premier Ministre, le patron des Casques bleus onusiens n'a eu de cesse de mettre l'accent sur le renforcement du dialogue politique en vue de ramener la paix en Centrafrique. Il a indiqué que l’ONU poursuivait ses efforts pour renforcer les moyens de la force de la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSCA) tout en rappelant que la solution à la crise passe par le processus politique.

« La dimension sécuritaire est importante mais elle n’est qu’une partie de la solution. L’autre réponse, la plus pertinente, c’est le processus politique », a déclaré le Secrétaire général adjoint lors d’une conférence de presse à Bangui marquant la fin de sa visite de 48 heures en RCA.

Lors de sa conférence de presse, le Secrétaire général adjoint a dit avoir évoqué, avec ses interlocuteurs, les efforts de paix en cours notamment l’accord de Rome sous l’égide de la communauté Sant’Egidio et l’initiative de l’Union africaine, soutenue par les Nations unies, et rappelé qu’ils devront « être mis en œuvre en coordination avec les autorités de la RCA ». « Nous avons besoin d’un leadership centrafricain pour que ces processus puissent se poursuivre et progresser », a-t-il dit, soulignant l’importance de l’appropriation nationale.

Jean-Pierre Lacroix a également annoncé l’arrivée prochaine de Casques bleus de la Tanzanie ainsi que de la Zambie. Selon lui, ces effectifs ainsi qu’une plus grande flexibilité dans le redéploiement de la Force permettront de mieux protéger les populations. « La MINUSCA applique son mandat robuste et se réorganise pour l’appliquer davantage », a-t-il souligné.

M. Lacroix a par ailleurs souligné l’importance des Forces armées centrafricaines (FACA) dans le cadre de la sécurisation du pays, en rappelant le travail conjoint entre les autorités centrafricaines et la MINUSCA, en vue du déploiement de ces forces ainsi que les aspects qui y sont liés comme le cadre budgétaire, les zones de déploiement ou les questions logistiques. Il a par ailleurs appelé à un déploiement des autorités civiles dans les préfectures, dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat.

Le Secrétaire général adjoint a conclu sa conférence de presse en mettant en garde les auteurs des messages de haine et de division, qui prônent la polarisation sur des bases ethniques ou religieuses au sein de la société centrafricaine. « C’est un poison et c’est un devoir de condamner ces messages et souligner que ceux qui sèment la haine, répondront de leurs actes », a-t-il dit.

(Extrait sonore : Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix; propos recueillis par Radio Guira-FM)