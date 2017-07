Migrants/OIM : augmentation de près de 600 pour cent du nombre de migrants victimes potentielles de trafic sexuel arrivant en Italie par voie maritime

Au cours des trois dernières années, l’OIM Italie a connu une augmentation de près de 600 pour cent du nombre de migrants victimes potentielles de trafic sexuel arrivant en Italie par voie maritime. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie au cours des six premiers mois de 2017, la plupart des victimes arrivant du Nigeria.

C’est l’une des principales conclusions d’un nouveau rapport publié par l’OIM, l’Agence des migrations de l’ONU, la traite des êtres humains dans la Route de la Méditerranée centrale, qui a été diffusée en italien cette semaine (21 juillet) par le Bureau de coordination de l’OIM pour la Méditerranée à Rome. Une version anglaise sera bientôt disponible.

Entre autres conclusions, le rapport indique que l’exploitation sexuelle implique de plus en plus les jeunes filles – souvent des mineurs – qui sont déjà victimes de violence et d’abus en route vers l’Europe. L’OIM estime que 80% des filles arrivant du Nigéria – dont le nombre est passé de 1 454 en 2014 à 11 009 en 2016 – sont des victimes potentielles de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Le rapport est basé sur les données recueillies par l’OIM dans les sites d’atterrissage et dans les centres d’accueil pour les migrants dans les régions du sud de l’Italie, où l’Organisation identifie les victimes potentielles et aide ceux qui, une fois identifiés, décident d’échapper à leurs exploiteurs et acceptent l’OIM soutien.

«La traite des êtres humains est un crime transnational qui détruit la vie de milliers de personnes et cause des souffrances incalculables», a déclaré Federico Soda, directeur du bureau de coordination de l’OIM pour la Méditerranée. “C’est un thème sur lequel nous travaillons depuis des années, nous nous engageons à protéger, prévenir et collaborer avec les autorités chargées du crime organisé”.

Le directeur de projet de l’OIM, Carlotta Santarossa, a ajouté: «Le rapport décrit les activités de l’organisation face à ce phénomène: les difficultés à protéger les victimes et les principales vulnérabilités identifiées dans plusieurs cas de personnes assistées par l’Organisation. Nous voulions également en parler Les histoires de personnes qui ont été aidées par le personnel de l’OIM pour mettre en évidence la vraie nature de cette forme d’esclavage douloureuse et haineuse. Nous estimons également qu’il est de plus en plus urgent que l’analyse des données soit accompagnée d’un examen du marché que ces filles fournissent. Demande croissante pour les services sexuels rémunérés “.

Les employés de l’OIM travaillant en Sicile et ailleurs rencontrent des victimes potentielles de la traite dès qu’ils atteignent le sol italien. Cela permet à l’OIM d’élaborer une liste d’indicateurs utiles à l’identification des victimes potentielles de trafic parmi les migrants nouvellement arrivés, en utilisant des indicateurs basés sur les informations recueillies au cours de réunions individuelles et en groupe avec des migrants. Ces indicateurs sont largement décrits dans le rapport, accompagnés de certaines des histoires recueillies par le personnel de l’OIM au cours de leurs activités.

(Extrait sonore : Flavio Di Giacomo, OIM Italie)