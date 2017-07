Mali : deux Casques bleus tués dans un accident d’hélicoptère à Gao

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a annoncé le crash d’un de ses hélicoptères mercredi, en début d’après-midi, au sud de Tabankort, dans la région de Gao.

Deux Casques bleus allemands constituant l’équipage de l’hélicoptère sont décédés dans le crash.

L’hélicoptère en question était en train de conduire des activités de surveillance dans la région, suite à des violents affrontements entre les groupes armés signataires, la Coordination des mouvements de l’Azawad et la Plateforme, qui ont éclaté le 11 juillet dans le nord du Mali.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, s’est dit profondément attristé par cet accident fatal. Un peu plus tôt, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, avait fait part de sa consternation suite à cet accident d’hélicoptère. « Nous sommes bouleversés par ce crash », a-t-il dit dans un communiqué publié par la MINUSMA.

Selon la MINUSMA, les indications préliminaires font état d’une défaillance technique. « Les enquêtes ouvertes détermineront les circonstances exactes du crash », a souligné la mission onusienne au Mali.

Le chef du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) a fait part de ses profondes sympathies aux familles et proches des victimes et transmis ses condoléances au Gouvernement allemand. Le chef de la MINUSMA s’est également joint aux condoléances de M. Lacroix. « L’ensemble du personnel de la MINUSMA et moi-même saluons le sacrifice suprême consenti par ces soldats de la paix », a déclaré M. Annadif.

(Audio : Mise en perspective par Jérôme Bernard)

(Extrait sonore: Colonel Sansima, porte-parole des forces de la MINUSMA; propos recueillis par Mikado FM)